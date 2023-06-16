Эксперт указала на скрытые признаки желания партнера уйти

Если партнер втайне хочет уйти, он выдает свои намерения несколькими очевидными признаками, рассказала коуч в области отношений Аманда Твиггс Джонс. Ее слова приводит издание The Sun.

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Одним из скрытых признаков желания уйти, по ее словам, является нежелание говорить о своих планах и мечтах.

«Вы живете отдельными, параллельными жизнями и не делаете вместе ничего веселого», — указала она.

Кроме того, добавила Твиггс Джонс, мечтающий уйти партнер не показывает своей любви, в частности, не касается другого с нежностью, не пытается установить эмоциональную связь.