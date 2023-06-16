Сексологи назвали оптимальную продолжительность секса для женщин

Сексологи пришли к выводу, что женщинам требуется около 20 минут, чтобы возбудиться, а для достижения оргазма половой акт должен длиться 14-17 минут. Слова экспертов приводит Daily Star.

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Отмечается, что издание Journal of Sexual Medicine опубликовало результаты исследования, согласно которым в среднем длительность полового акта составляет 5,4 минуты. При этом другие исследования показывают, что женщинам требуется около 20 минут, чтобы возбудиться и 14-17 минут, чтобы достичь оргазма.

Ученые предложили парам, участвовавшим в опросе, классифицировать различные временные рамки как «адекватные», «слишком короткие», «слишком длинные» и «желательные». Большинство из них оценило проникающий вагинальный секс, который длился от одной до двух минут, как «слишком короткий», а акт продолжительностью 10-30 минут они назвали «слишком долгим». Предварительные ласки от трех до семи минут большинство посчитали «адекватными», а от семи до 13 минут — «желательными».