Названо оптимальное количество секса в семейной жизни

Парам следует заниматься сексом не реже одного раза в неделю, чтобы сохранить интимную близость в семье, считает психотерапевт Ян Кернер. Его мнение приводит издание Women's Health.

© Lenta.ru

Кернер подчеркнул, что не существует четких количественных норм, определяющих интимную жизнь пары. По его словам, любое количество секса нормально, если оно устраивает обоих партнеров. При этом он признал, что многие семейные пары беспокоятся из-за снижения активности в спальне. Кернер объяснил, что такие проблемы чаще всего возникают по двум причинам: несовпадение либидо или воздействие стресса и усталости.

«Если вы оба согласны, что интима в вашей жизни недостаточно, но не знаете, к чему стремиться, попробуйте заниматься сексом не реже одного раза в неделю», — посоветовал Корнер.

Он отметил, что его совет основывается на исследовании, которое выявило оптимальное количество секса для счастья.