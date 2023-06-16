$83.96-0.3690.97-0.10

Названо оптимальное количество секса в семейной жизни

Парам следует заниматься сексом не реже одного раза в неделю, чтобы сохранить интимную близость в семье, считает психотерапевт Ян Кернер. Его мнение приводит издание Women's Health.

Названо оптимальное количество секса в семейной жизни
© Lenta.ru

Кернер подчеркнул, что не существует четких количественных норм, определяющих интимную жизнь пары. По его словам, любое количество секса нормально, если оно устраивает обоих партнеров. При этом он признал, что многие семейные пары беспокоятся из-за снижения активности в спальне. Кернер объяснил, что такие проблемы чаще всего возникают по двум причинам: несовпадение либидо или воздействие стресса и усталости.

«Если вы оба согласны, что интима в вашей жизни недостаточно, но не знаете, к чему стремиться, попробуйте заниматься сексом не реже одного раза в неделю», — посоветовал Корнер.

Он отметил, что его совет основывается на исследовании, которое выявило оптимальное количество секса для счастья.

Кернер добавил, что в то же время не следует зацикливаться на цифрах и научных данных. По его мнению, важнейшими аспектами интимной жизни пары являются не количество, а качество секса и умение партнеров открыто обсуждать эротические темы.

2
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители