4 признака, что он станет идеальным мужем

Обратите внимание на эти качества, чтобы быть счастливой в браке.

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Он обаятельный, веселый, умеет красиво ухаживать, но вы не уверены, что этого достаточно для того, чтобы мужчина стал примерным мужем?

Ученые уверены: есть несколько важных качеств, которые покажут, что ухажер будет отличным семьянином.

Интеллект

Конечно, образованность и интеллект у всех разные и это совершенно нормально, но финские ученые недавно выяснили, что у мужчин с высоким IQ получается стать отличными мужьями. Они умеют выстраивать отношения, идти на компромисс. Кроме того, согласно исследованиям, такие молодые люди гораздо реже изменяют: аналитический склад ума позволяет им ценить семью и не пытаться поменять ее на мимолетные связи.

Проявление эмоций

В течение многих веков в нашем сознании закреплялся стереотип: мужчины не плачут. Молодые люди с детства привыкают скрывать чувства и эмоции. При этом психологи считают, что мужчины, которые умеют проживать эмоции, не скрывать их, более искренны и честны со своей второй половиной. Они готовы совершать романтические поступки, проговаривать проблемы. Но самое главное: молодой человек, принимающий свои эмоции, не обесценивает чувства других, он может поддержать, успокоить, дать прожить и радость, и боль, не торопя. Это формирует крепкую связь между супругами.

Отношение к деньгам

К сожалению, рассматривая финансовую часть брака, многие девушки обращают внимание лишь на состоятельность партнера. Однако гораздо важнее то, как он обращается с деньгами: готов ли мужчина тратить финансы на вас, не скуп ли он. Вторая крайность — транжиры, у которых не совпадают желания и возможности. Отличным мужем станет ухажер, который рад делать подарки, но при этом умеет рассчитывать финансы и не стремится казаться богаче, чем есть.

Счастливое детство