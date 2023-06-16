Как организовать мужу свидание дома

С годами в браке большое количество пар начинают воспринимать любовь как данность. Каждый занимается своими делами, позабыв о том, как важно разговаривать друг с другом, делать комплименты и флиртовать. Чтобы чувства не угасали, а, наоборот, росли, необходимо поддерживать близость: держаться за руки, обниматься, целовать друг друга перед сном или перед уходом на работу. А чтобы не утратить романтику, устраивайте свидания, советует Евгения Морозова, психолог, консультант в сфере любовных и сексуальных отношений.

© unsplash.com

Для тех, кто хочет сблизиться

Видео дня

Выберите подходящее время. Заранее расставьте и зажгите свечи, наберите ванну с пеной и включите романтическую музыку. Добавьте в воду пару капель масла лаванды, если хотите расслабиться, и наоборот, если хотите поднять настроение, почувствовать прилив энергии, используйте цитрусовые ароматы. Можно еще подготовить вино или шампанское, легкие закуски.

Если вы погрязли в быту или в тяжелых рабочих буднях, и хотите отдохнуть, романтический вечер в ванной, — отличный вариант. Отвлекитесь от разговоров о домашних делах и проблемах. Здесь только вы вдвоем: расскажите друг другу о чувствах, вспомните первое свидание или вместе помечтайте о будущем.

Для тех, кто хочет разнообразить интимную жизнь

Вам понадобятся съедобная краска для тела и специально подготовленное место. Это может быть кровать, стол, стул, пол, кресло, что угодно. Предложите партнеру отправиться в мир наслаждений, для этого нужно пройти всю карту сокровищ.

Смысл игры таков: один из партнеров рисует сам на себе какие-то узоры, помечая места, где ему приятнее всего. Можно договориться о том, что вы будете рисовать фигуры, каждая из них обозначает какое-то действие. Например, квадрат говорит о том, что нужно сжать, круг, что нужно долго и нежно ласкать языком, маленькая точка — легкий поцелуй и т.д. Можно рисовать друг на друге сердечки разных размеров, ведь чем больше рисунок — тем дольше слизывать!

И вот вы ведете своего партнера, или он ведет вас от губ до гениталий. Эта игра прекрасна тем, что вы за пару минут можете показать друг другу, где ласкать и как ласкать, ведь не все решаются прямо рассказать об этом.

Таким образом вы попробуете что-то новое, концентрируетесь на удовольствии.

Не забывайте создать соответствующую атмосферу: свечи или приглушенный свет, музыка, сексуальное белье. Они помогут настроиться на нужный лад, переключиться от рутины и бытовых вопросов на романтику.

Существует большое количество идей, как порадовать своего любимого, лучше всего спросить его самого. Может быть, он давно мечтает о том, чтобы вы сделали ему массаж, а может, вы давно откладываете совместный просмотр фильма, желательно в обнимку. Умение слушать и слышать — залог долгих и крепких отношений.