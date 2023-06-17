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Ученые рассказали о пользе секса перед открытым холодильником

Команда сексологов, гинекологов и урологов разработали правила летнего секса. Для снижения риска возникновения инфекций необходимо мыться перед сексом, жаркая погода увеличивает потоотделение. Также стоит меньше соприкасаться кожей, статья опубликована в журнале Health.

Ученые рассказали о пользе секса перед открытым холодильником
© Unsplash

После любовных утех необходимо охладить простыни, их можно временно убрать в морозильник.

Ученые посоветовали в летний период не перебарщивать с «жарким» сексом. Исследователи советуют заниматься интимом перед открытой дверцей холодильника для дополнительного охлаждения.

Важным аспектом является соблюдение водного баланса. Исследователи посоветовали пить чистую воду.

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