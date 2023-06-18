Гинеколог: почти каждая женщина за один половой акт может испытать до пяти оргазмов

Гинеколог Шишкина: почти каждая женщина за один половой акт может испытать до пяти оргазмов. Природа женского оргазма и сегодня остается одним из самых загадочных феноменов человеческой сексуальности, который интересует не только специалистов, но и всех сексуально образованных людей. При этом тема собрала и множество нерешённых вопросов или мифов, в которые активно верят. Давайте разберём их.

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Акушер-гинеколог клиники DocMed Дарья Шишкина ответила на самые популярные вопросы о женском оргазме и развеяла довольно устоявшиеся мифы.

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Существует ли сквирт на самом деле?

Для начала — да. Существование сквирта доказано исследованиями. И это не недержание мочи, как некоторые говорят. Это выделение мочи с частью секрета парауретральных желёз у женщины, и оно может происходить как во время оргазма, так и во время непосредственно секса.

«Были исследования, когда учёные брали эту жидкость на анализ, и они определили, что это не только моча, то есть это еще и другой секрет. Именно поэтому мы отличаем сквирт от недержания мочи и от других связанных с этим проблем», — пояснила эксперт.

Все ли женщины способны на сквирт?

Есть распространённое мнение, что не все женщины могут это делать и что это какая то суперспособность. Что ж, конкретных исследований на эту тему пока не было. Так что, по словам Шишкиной, с точки зрения медицины ничего сказать про эту «способность» пока нельзя.

Какие виды оргазма существуют и какой из них более «правильный»?

Бытует мнение, что есть два типа оргазма, которые отделены друг от друга, — клиторальный и вагинальный. И вот второй считается более физиологическим. На самом деле это не так.

«Судя по данным исследований, оргазм этот — просто один из видов клиторального. Дело в том, что при стимуляции мужским органом стенок влагалища также стимулируется ещё и ножки клитора. И оргазм таким образом получается просто одним из видов клиторального — только через стенку влагалища», — пояснила гинеколог.

Фактически клиторальный оргазм — это единственный настоящий. Но при этом нет никакого отдельного, более правильного вида оргазма. Главное, что он у вас есть, и вы, и ваш партнёр довольны. Этого достаточно.

Что такое точка G и где её найти?

На самом деле этой мифической точки просто не существует. По словам Шишкиной, её не существует ни как отдельного органа, ни как отдельного скопления нервных окончаний, ни как более чувствительной зоны. Так что искать её бесполезно.

В целом влагалище у женщин не чувствительно, обратила внимание врач. Иначе женщины просто не смогли бы пользоваться тампонами — они постоянно в себе чувствовали бы какой-то инородный объект.

Так что фактически единственная чувствительная часть — это клитор и вход во влагалище. А точка G, которая известна как источник женского наслаждения, не более чем красивый миф.

Что такое множественный оргазм?

Для начала нужно разобраться, как работает обычный оргазм. По словам врача, после каждого оргазма есть определённый период чувствительности, когда любая стимуляция клитора или половых органов будет довольно неприятной.

Но такое бывает не у всех. У многих женщин такой период нечувствительности очень короткий, вплоть до пары минут, и они могут практически сразу вернуться к стимуляции и испытать следующий оргазм. Считается, что практически каждая женщина за один половой акт может испытать до пяти оргазмов. Это никак не противоречит физиологии. Если мужчине нужно какое-то время для того, чтобы восстановиться после секса, то женщине оно не нужно.

Почему нет оргазма и что делать?

Во-первых, нужно разобраться, почему так произошло. Обсудите это с партнёром или с психологом. Такие вещи бывают довольно нередко, и есть смысл прорабатывать их со специалистом, считает гинеколог.

«Со стороны гинекологии, каких-то женских заболеваний — нет причин, которые могли бы вызвать отсутствие оргазма, кроме психологических», — пояснила Шишкина.

Почему с мастурбацией оргазм есть, а с партнёром — нет?

Такое бывает тоже нередко, успокоила врач. И чаще всего это случаи, связанные с тем, что вы во время секса думаете о чём-то другом. То есть не получается сосредоточиться на собственном удовольствии. Всё это желательно обсуждать с партнёром или, опять же, с психологом.

В чём отличие мужского и женского оргазма?

Как раз тот самый восстановительный период. У мужчин сильно длиннее, чем у женщин. Он зависит от возраста — чем мужчина моложе, тем он короче. У молодых мужчин это может быть и 15 минут, и они готовы ко второму разу. У более старших мужчин этот период может достигать от 2 часов. Предположительно, это нужно для того, чтобы восстановить энергию, пояснила Шишкина.

Проблемы с оргазмом у мужчин

К слову, тема сексуального удовлетворения мужчин тоже полна вопросов и нестыковок. Нередко представители сильного пола попросту тоже не могут достичь пика во время секса. И иногда дело не просто в физиологии, а конкретно в голове, и разбираться с этим чаще всего приходится с помощью комплексной терапии.