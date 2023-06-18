Инструкция: 5 простых шагов, как пережить расставание

Пережить расставание может быть очень и очень не просто, потому что вместе с утратой человека, мы утрачиваем и ожидания от собственного будущего. "Рамблер" расскажет, как пережить расставание.

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Процесс сепарации неизменно связан с серьезными переменами в жизни человека, еще недавно вы проводили много времени вместе, делили расходы, а теперь все снова приходится делать одному. Даже самые осознанные расставания вызывают негативные эмоции, что говорить о ситуациях, когда человек вас предал или сам решил выйти из отношений.

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Признайте расставание

В первую очередь, необходимо признать для себя тот факт, что вы завершили отношения с этим человеком. Многие люди расстаются только физически, а ментально продолжают поддерживать одностороннюю связь с партнером, например, постоянно думают о нем или периодически пишут. Если у вас все еще есть энергия спасать отношения — спасайте, но если она закончилась, примите волевое решение и твердо следуйте ему. Чтобы поддержать себя, проведите финальный разговор или напишите бывшему партнеру письмо, так вы избавите себя от чувства недосказанности.

Начните страдать

Да, можно переключить свое внимание на другого человека или заняться активностью, но только после того, как вы переживете этап страдания и утраты. Вероятнее всего в первое время у вас будет состояние шока и онемения, но потом очень важно соприкоснуться со своими эмоциями и прожить факт расстояния. В такие моменты хочется плакать, забиться в угол, лежать в кровати и никуда не выходить. И лучше всего именно это и сделать. Определите для себя время для страданий и открывайте свою душу самому себе, лучше проплакать это время, чем переживать десятилетия внутренней боли по незавершенным отношениям.

Ограничьте поступающую информацию

Ограничьте общение с человеком, с которым расстались, ограничьте настолько, чтобы не получать никакой информации о его или ее жизни, особенно, это касается ситуаций, когда это приносит вам боль. Если новость о том, что у партнера появилась другая будет ранить вас, заблокируйте его в социальных сетях на время и попросите друзей не рассказывать новостей. Заботьтесь о себе. Если у вас есть общие дети, старайтесь выдерживать границы и нейтралитет, поддерживайте только сутевые темы и не переходите на личности.

Обратитесь к себе

Лучшее, что мы можем сделать для самих себя после расставания — это не найти новые привязанности, а разобраться в своей жизни получше. Если отношения были токсичными, психологи советуют посвятить себе от полугода до года. В это время начните посвящать себе время, определите, что вам нравится в этой жизни, а что нет. Возможно, обратитесь к психотерапевту, чтобы научиться лучше понимать себя и свои границы. Важно начать получать удовольствие от пребывания в одиночестве, заняться здоровьем и, может быть, обнаружить для себя интересное хобби.

Подумайте о будущем