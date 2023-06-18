10 признаков настоящей любви в отношениях

Все мы ищем настоящей любви, но как понять, что она все-таки нашлась? Следующие 10 пунктов внесут ясность в решение этого непростого вопроса.

Вы используете конфликты как возможность понять друг друга

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Даже в самых счастливых парах неизбежно возникают разногласия, и более того, наличие конфликтов считается здоровым признаком вовлеченности в отношения. При этом между перетягиванием одеяла на себя и желанием прийти к общему решению разница огромная. Бывает, что понять партнера нелегко, но почти каждый поступок имеет логичное объяснение. Прежде всего важно избавиться от деструктивных привычек — таких, как не разговаривать несколько дней, обвинять, вместо того чтобы выслушивать, обзывать и унижать, пользуясь случаем. В отношениях, полных любви и взаимоуважения, партнеры понимают, что бороться нужно с проблемой, а не друг с другом.

Быть вместе для вас — желание, а не нужда

Один из признаков настоящей любви — это понимание, что ваше счастье не зависит лишь от одного человека. Время, проведенное врозь, не менее важно, чем время, проведенное вместе. Иными словами, если он — вся ваша жизнь, это нездоровые отношения. Независимость — значимый ингредиент рецепта истинной любви. В противном случае будет непросто отделить желание быть рядом от необходимости. Убедитесь, что у вас есть не только общие, но и собственные желания, цели и хобби. К слову, распространенный симптом зависимости — когда вам не о чем поговорить.

Вы уверены в отношениях, и между вами есть доверие

Ничто так не утомляет, как гиперконтроль: невозможно жить полной жизнью, если приходится постоянно задаваться вопросами, где находится ваш партнер, с кем он общается и что от вас скрывает. Уверенность в отношениях возникает не в процессе шпионажа за второй половинкой, а когда вы готовы быть уязвимыми друг перед другом. Эмоциональная близость создает атмосферу безопасности, вам не нужно защищаться от близкого человека, остается только расслабиться и наслаждаться временем, проводимым вместе.

Поддерживаете друг друга во всем

Любые отношения — это прежде всего поддержка, и романтические — не исключение. Речь не столько про сложные периоды жизни, сколько про его готовность стать попутчиком в ваших самых амбициозных планах. Любовь позволяет принимать вас такой, какая вы есть. Любящий сделает все, что в его силах, чтобы помочь партнеру, будет праздновать его успехи и поддерживать на пути к целям.

Стараетесь друг для друга

Вы знаете, что такое настоящая любовь, если вы готовы на многое, чтобы сделать своего партнера счастливым. Делать не значит жертвовать (что особенно вредно, когда вас об этом не просили). Выполнение маленьких просьб, помощь в бытовых вопросах и просто внимательность помогут невербально выразить теплые чувства. Но и слова имеют значение! Исследования показали, что партнеры, которые регулярно благодарят друг друга, гораздо счастливее остальных.

Верны друг другу

Измены, ровно как и мысли о близости на стороне, — тревожный сигнал, в чем бы ни заключалась причина. Верность — надежный показатель настоящей любви. Дело не в общественной морали — если вы непоколебимо преданы партнеру по доброй воле, это означает, что вы удовлетворены отношениями, вам в них не скучно и даже в голову не приходит мысль сделать что-то такое, что причинит ему душевную боль.

Принимаете взлеты и падения

Идеальных отношений не бывает, так что расстраиваться из-за небольших неурядиц не стоит. Люди неизбежно временами испытывают приступы раздражения и скуки даже к самым близким, и это абсолютно нормально. Хороший знак — спокойствие за ваши отношения даже в самых неприятных ссорах. Потому что вы знаете: они не приведут к разрыву, ваша пара может пережить любые неурядицы.

Свободно общаетесь

Свободное общение — признак открытости друг перед другом. Вам не нужно взвешивать каждое слово, искать удобное время для элементарного разговора и оправдываться по мелочам. Беседы по душам не только способствуют эмоциональной разрядке, но и гарантируют высокий уровень взаимопонимания, ведь вы всегда в курсе актуальных событий в жизни партнера, его эмоций на этот счет.

Вы эмпатичны

Сложно представить истинную любовь без сопереживания. Эмпатия позволяет вам разделить чувства со своим партнером, какими бы они ни были. Прямо как в свадебной клятве, в горести и радости вы остаетесь вместе и разделяете счастливые и тяжелые моменты. Приятный побочный эффект развитой эмпатии — возможность лучше понимать мысли и эмоции друг друга без лишних слов.

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