9 из 10 россиян довольны своим браком и отношениями
Люди, считающие свою вторую половину - мужа или жену - "родственной душой", вдвое чаще абсолютно довольны отношениями в браке, чем те, чей союз создавался по принципу "противоположности притягиваются".
Половина состоящих в браке мужчин и 51 процент замужних женщин уверены, что их пара как раз и является "родственными душами". 28 процентов мужчин и 25 процентов женщин считают, что их союз создан по принципу "противоположности притягиваются".
56 процентов мужчин и 53 процента женщин рассказали, что со своей второй половинкой они скорее совпадают в том, что нравится им обоим.
В том, что не нравится, совпадают с супругом 19 процентов женщин и 18 процентов мужчин.
Интересно, что в общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как "родственные души", а в общих антипатиях - те, кто влюбился по принципу "противоположности притягиваются".
Довольны своими отношениями в браке 87 процентов мужчин и 86 процентов женщин.
Не радует брак 14 процентов мужчин и 14 процентов женщин.
3 процента представителей сильного пола абсолютно недовольны своим союзом, среди женщин таковых 4 процента.
Полностью счастливых в семье людей намного больше среди "родственных душ" (по 60 процентов среди мужчин и женщин). В неудовлетворенности отношениями втрое чаще признаются люди, живущие в союзе со своей "противоположностью".