9 из 10 россиян довольны своим браком и отношениями

Люди, считающие свою вторую половину - мужа или жену - "родственной душой", вдвое чаще абсолютно довольны отношениями в браке, чем те, чей союз создавался по принципу "противоположности притягиваются".

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Половина состоящих в браке мужчин и 51 процент замужних женщин уверены, что их пара как раз и является "родственными душами". 28 процентов мужчин и 25 процентов женщин считают, что их союз создан по принципу "противоположности притягиваются".

56 процентов мужчин и 53 процента женщин рассказали, что со своей второй половинкой они скорее совпадают в том, что нравится им обоим.

В том, что не нравится, совпадают с супругом 19 процентов женщин и 18 процентов мужчин.

Интересно, что в общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как "родственные души", а в общих антипатиях - те, кто влюбился по принципу "противоположности притягиваются".

Довольны своими отношениями в браке 87 процентов мужчин и 86 процентов женщин.

Не радует брак 14 процентов мужчин и 14 процентов женщин.

3 процента представителей сильного пола абсолютно недовольны своим союзом, среди женщин таковых 4 процента.