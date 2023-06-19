Сексолог перечислил неочевидные интимные страхи женщин

Некоторые женщины боятся не понравиться мужчинам во время своего оргазма или получить травму во время секса, рассказал психолог и сексолог Дмитрий Соболев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил неочевидные женские интимные страхи.

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По мнению психолога, все женские фобии об интимной жизни берут начало в стереотипной установке, что многие мужчины могут «поматросить и бросить». Соболев призвал помнить, что так же могут поступить и женщины, и подобное поведение больше зависит от характера человека, чем от его пола, но добавил, что от мужчин действительно чаще ждут подвоха.

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«Из этого вырастают страхи, способствующие формированию определенных моделей восприятия и поведения, — говорит врач. — Глубинные страхи женщин, связанные с сексом, можно условно разделить на две группы. Первая: боязнь, что мужчина использует ее как сексуальный объект, но не оценит как личность. Вторая: страх вложиться в бесперспективные отношения и при этом крепко эмоционально привязаться к мужчине».

Многие женщины уверены, что мужчины хотят от них только секса, отметил сексолог. Они считают, что, как только их тело потеряет привлекательность, партнер уйдет к другой.

Страх быть недостаточно привлекательной для мужчины тянет много других негативных последствий. Женщины начинают оголтело бросаться следить за красотой, совершать необдуманные поступки. Однако бросить партнершу мужчина может в большей степени из-за ненастроенной коммуникации и из-за отсутствия эмоциональной близости, чем из-за внешности, — Дмитрий Соболев, психолог, сексолог.

У некоторых женщин существует боязнь раздеться перед мужчиной и услышать насмешку или критику внешности, продолжил собеседник «Ленты.ру». Бывает и так, что женщины опасаются не получить ожидаемый отклик на свои действия. Это может случиться в ситуации, когда, например, девушка весь вечер готовится к свиданию, покупает красивое белье и создает романтическую обстановку, а мужчина не замечает ее старания и не благодарит, пояснил Соболев.

Также, по словам сексолога, женщин страшит перспектива привязаться к мужчине, а потом понять, что он ей не подходит.

Страх не получить удовольствие в постели самой и не доставить удовольствия партнеру отравляет жизнь многим женщинам, добавил Соболев. По его словам, в таких случаях лучше говорить о желаниях прямо, а не туманно намекать, не получать понимания и еще больше разочаровываться.