Изменникам подсказали способ вернуть доверие партнера

Потребовалось более трех недель извинений, чтобы она приняла меня обратно. Но проблема в том, что теперь, когда я вернулся, она все время твердит о моей неверности. Я извинялся снова и снова, я покупал цветы и готовил ужин, но она все равно подкалывает меня и отпускает неприятные замечания, — из письма к Лауре Коллинз.