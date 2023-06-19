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Изменникам подсказали способ вернуть доверие партнера

Совместный отпуск или переезд в другой город помогут восстановить доверие после измены, считает эксперт по отношениям Лаура Коллинз. Способ вернуть партнера она подсказала в авторской колонке для издания Metro.

Изменникам подсказали способ вернуть доверие партнера
© Lenta.ru

За советом к Коллинз обратился читатель, который изменил жене с незнакомой девушкой на мальчишнике. Он рассказал, что признался в неверности следующим утром, поскольку отпираться было бесполезно: он не ночевал дома, а на его шее остался след адюльтера.

Потребовалось более трех недель извинений, чтобы она приняла меня обратно. Но проблема в том, что теперь, когда я вернулся, она все время твердит о моей неверности. Я извинялся снова и снова, я покупал цветы и готовил ужин, но она все равно подкалывает меня и отпускает неприятные замечания, — из письма к Лауре Коллинз.

Коллинз посоветовала уставшему от упреков мужчине признать, что он причинил сильную боль и запастись терпением. Однако она также отметила, что восстановить отношения в одиночку невозможно, поэтому, по ее мнению, нападки супруги должны через некоторое время прекратиться.

Честно взгляните на причину измены и пытайтесь вернуть доверие лишь в случае, если уверны, что произошедшее было ошибкой и больше никогда не повториться, — Лаура Коллинз, эксперт по отношениям.

Коллинз также посоветовала съездить вместе в отпуск или переехать в другой город, чтобы наладить отношения. Однако, если все усилия окажутся напрасными, она предложила расстаться.

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