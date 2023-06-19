Женщина познакомилась с будущим мужем на собственной свадьбе

Жительница города Телфорд, Великобритания, встретила будущего мужа на собственной свадьбе и позже выступила в роли донора почки для него. Об этом сообщает Daily Mirror.

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В июне 2011 года Керри Суинтон, которой сейчас 46 лет, выходила замуж. Во время торжества, на которое были приглашены 110 гостей, она познакомилась с ныне 52-летним Марком Тейлором, другом своего тогдашнего мужа. Тейлор даже попал на свадебные фотографии.

Через некоторое время брак британки распался, и в январе 2015 года она подала на развод. Спустя четыре года Керри искала водителя с автомобилем для перевозки пианино и случайно наткнулась в соцсети на бизнес Тейлора. Они начали общаться.

Спустя неделю после их встречи Марк принес Керри букет цветов и пригласил ее на свидание. Вскоре они стали парой, и в ноябре 2020 года съехались.

В декабре 2021 года у Тейлора обнаружили почечную недостаточность из-за генетического заболевания — поликистоза почек. Возлюбленная мужчины узнала, что идеально подходит для пересадки донорского органа. Операция прошла успешно. Оба пациента восстановились дома, а спустя полгода вернулись на работу.