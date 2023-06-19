В сети назвали перекрывающие любые достоинства партнера недостатки

Мужчины и женщины с форума Reddit перечислили, какие именно недостатки в партнерах считают перекрывающими любые достоинства. Нежелательные черты и привычки пользователи сети назвали в разделе AskReddit.

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Немало лайков собрал комментарий одной из пользовательниц, которая вспомнила о привычке партнера мусорить, в том числе на улице.

Также пользователи призвали обращать внимание на негативные вещи, которые человек говорит о других за их спиной.

Граничащую с помешательством ревность тоже назвали среди тревожных звоночков, которые могут перечеркнуть любые плюсы отношений с человеком.