В сети назвали перекрывающие любые достоинства партнера недостатки
Мужчины и женщины с форума Reddit перечислили, какие именно недостатки в партнерах считают перекрывающими любые достоинства. Нежелательные черты и привычки пользователи сети назвали в разделе AskReddit.
Немало лайков собрал комментарий одной из пользовательниц, которая вспомнила о привычке партнера мусорить, в том числе на улице.
Также пользователи призвали обращать внимание на негативные вещи, которые человек говорит о других за их спиной.
Граничащую с помешательством ревность тоже назвали среди тревожных звоночков, которые могут перечеркнуть любые плюсы отношений с человеком.
Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, как именно люди ошибаются чаще всего, заводя отношения. Многие назвали ошибкой нежелание с самого начала обсудить с потенциальным партнером краеугольные вопросы отношений — например, финансы и родительство.