4 странные вещи, которые невероятно возбуждают мужчин
Все мы привыкли к тому, что возбуждающие мужчину вещи обязательно должны быть дерзкими и чрезмерно вызывающими. На самом деле, завести мужчину с пол-оборота можно даже такими вещами, на которые вы в реальной жизни не обращаете внимания, а кто-то даже считает их своими недостатками. Мы собрали топ самых будоражащих моментов для вашего партнера.
Аппетитные бока и небольшой животик
Большинство женщин ведут бесконечную борьбу с лишними сантиметрами на теле. Даже небольшая складка в неположенном месте вызывает женскую истерику, а зря. Как признаются 85% мужчин, мягкие животик и бока практически всегда вызывают больше желания, чем плоский и рельефный пресс. Стоит задуматься.
Длинные руки
Да, мужчины смотрят не только на ваши ножки. Для подавляющего числа мужчин длинные стройные руки — невероятный сексуальный триггер. У вас может не быть модельной фигуры или идеально ровных ног, однако «подсушенные» руки могут запросто компенсировать отсутствие модельных параметров. Психологи объясняют этот момент тем, что мужчинам женщина с длинными руками кажется стройнее, даже если есть лишний вес. Так что уделите особое внимание проработке рук в фитнес-зале, чтобы ваш мужчина просто сошел с ума.
Растрепанные волосы
И речь не идет о неряшливой прическе или ситуации, когда вы встали и не успели причесаться. Просто постарайтесь не укладывать волосы слишком тщательно, чтобы за время, проведенное на улице, ветер успел их немного растрепать, что придаст вам особой эффектности в глазах мужчин. Кстати, этим приемом часто пользуются парижанки, у которых в почете максимальная естественность. Мужчине вы кажетесь более домашней и менее строгой, а значит, он чувствует себя более расслабленным рядом с вами, и чем больше вы дарите ему психологического комфорта, тем проще ему возбудиться.
Хороший аппетит женщины
Нет ничего более грустного, чем женщина, жующая на свидании невкусный салат. Мужчина прекрасно видит, что вы бы с удовольствием заказали что-нибудь другое, но пытаетесь держать лицо в его присутствии. Естественно, ваше настроение не вызывает у него желание наброситься на вас и утащить «в пещеру». Если у вас нет никаких особых показаний к диетам, постарайтесь расслабиться и не стесняться есть перед мужчиной пусть не самые аппетитные, но нереально вкусные для вас вещи. Женщина, умеющая наслаждаться едой, дает мужчине сигнал, что и в постели она будет получать наслаждение.