4 странные вещи, которые невероятно возбуждают мужчин

Все мы привыкли к тому, что возбуждающие мужчину вещи обязательно должны быть дерзкими и чрезмерно вызывающими. На самом деле, завести мужчину с пол-оборота можно даже такими вещами, на которые вы в реальной жизни не обращаете внимания, а кто-то даже считает их своими недостатками. Мы собрали топ самых будоражащих моментов для вашего партнера.

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Аппетитные бока и небольшой животик

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Большинство женщин ведут бесконечную борьбу с лишними сантиметрами на теле. Даже небольшая складка в неположенном месте вызывает женскую истерику, а зря. Как признаются 85% мужчин, мягкие животик и бока практически всегда вызывают больше желания, чем плоский и рельефный пресс. Стоит задуматься.

Длинные руки

Да, мужчины смотрят не только на ваши ножки. Для подавляющего числа мужчин длинные стройные руки — невероятный сексуальный триггер. У вас может не быть модельной фигуры или идеально ровных ног, однако «подсушенные» руки могут запросто компенсировать отсутствие модельных параметров. Психологи объясняют этот момент тем, что мужчинам женщина с длинными руками кажется стройнее, даже если есть лишний вес. Так что уделите особое внимание проработке рук в фитнес-зале, чтобы ваш мужчина просто сошел с ума.

Растрепанные волосы

И речь не идет о неряшливой прическе или ситуации, когда вы встали и не успели причесаться. Просто постарайтесь не укладывать волосы слишком тщательно, чтобы за время, проведенное на улице, ветер успел их немного растрепать, что придаст вам особой эффектности в глазах мужчин. Кстати, этим приемом часто пользуются парижанки, у которых в почете максимальная естественность. Мужчине вы кажетесь более домашней и менее строгой, а значит, он чувствует себя более расслабленным рядом с вами, и чем больше вы дарите ему психологического комфорта, тем проще ему возбудиться.

Хороший аппетит женщины