Россиянка решила ходить на свидания после 40 лет и разочаровалась

Мужчины удивили грубостями россиянку, попытавшуюся снова начать ходить на свидания в 41 год. Колонку жительницы Новосибирска Дарьи Максимовой, в которой она рассказывает о своих романтических неудачах, опубликовало издание 74.ru.

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После двух разводов женщина рассчитывала найти нового спутника жизни или хотя бы любовника, однако ее ждало разочарование. Первый претендент на ее сердце посетовал на дороговизну в выбранном ресторане, взял себе воду со льдом, тогда как она решила заплатить за себя сама и заказала просекко и крабовые котлеты. Когда принесли напитки, он спросил: «Ты ездишь на Х5, пьешь просекко и дорого одеваешься… Зачем тебе мужчины?» «Я тебя не задерживаю, за твою воду заплачу», — ответила она.

Другой претендент на свидание разочаровал ее своими представлениями о женской красоте. Дарья не хотела идти с ним на пляж из-за жары в городе. В ответ на его реплику о том, что все девушки любят пляжи, Дарья написала, что она не девушка, а пингвин. «"Толстая, с короткими ногами и вся в черном?" "Примерно так" "Предпочитаю стройных. Похудеешь — пиши"», — последовал диалог.

«Мама в детстве вежливости не научила. И ведь наверняка найдется пара для размножения. А мы потом удивляемся вырождению нации», — заключила автор колонки.