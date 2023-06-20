Россиянкам предложили рацион для повышения либидо в старшем возрасте

Примерно с 36 лет овуляций у женщины становится меньше, а вместе с ними падает уровень эстрогена, предупредила диетолог-нутрициолог Екатерина Йенсен. Способы повысить либидо с помощью еды она предложила в беседе с изданием «Сноб».

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По словам Йенсен, женщине старшего возраста для высокого либидо ежедневно нужно употреблять фитоэстрогены-изофлавоны.

«К ним относятся все бобовые, рожь, соя и ее производные», — уточнила она.

Для повышения сексуального влечения Йенсен посоветовала ввести в рацион травы, которые служат стимуляторами собственного эстрогена: шалфей, шишки хмеля, красный клевер.

Если ежедневно употреблять эти продукты в течение четырех и более недель, продолжила специалистка, либидо повысится.

«И нет, корочка хлеба и две столовые ложки бобовых в день для получения эффекта недостаточно», — предупредила она.