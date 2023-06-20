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Россиянкам предложили рацион для повышения либидо в старшем возрасте

Примерно с 36 лет овуляций у женщины становится меньше, а вместе с ними падает уровень эстрогена, предупредила диетолог-нутрициолог Екатерина Йенсен. Способы повысить либидо с помощью еды она предложила в беседе с изданием «Сноб».

Россиянкам предложили рацион для повышения либидо в старшем возрасте
© Lenta.ru

По словам Йенсен, женщине старшего возраста для высокого либидо ежедневно нужно употреблять фитоэстрогены-изофлавоны.

«К ним относятся все бобовые, рожь, соя и ее производные», — уточнила она.

Для повышения сексуального влечения Йенсен посоветовала ввести в рацион травы, которые служат стимуляторами собственного эстрогена: шалфей, шишки хмеля, красный клевер.

Если ежедневно употреблять эти продукты в течение четырех и более недель, продолжила специалистка, либидо повысится.

«И нет, корочка хлеба и две столовые ложки бобовых в день для получения эффекта недостаточно», — предупредила она.

Ранее коуч в области отношений Аманда Твиггс Джонс рассказала, что если партнер втайне хочет уйти, он выдает свои намерения несколькими очевидными признаками. Одним из скрытых признаков такого намерения, по ее словам, является нежелание говорить о своих планах и мечтах.

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