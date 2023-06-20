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Привычки, которые могут спровоцировать развод — никогда так не делайте!

Если вы думали, что развод в большинстве случаев происходит по причине охлаждения чувств или измены, то вы ошибаетесь — по статистике, примерно две трети разрывов долгосрочных отношений является накопленная обида супругов друг на друга, а приводят к этому часто наши особенности поведения с партнером, на которые мы часто не обращаем внимания.

Привычки, которые могут спровоцировать развод — никогда так не делайте!
© WomanHit.ru - МК

Вы постоянно сравниваете супруга с другими

И нет, совсем не обязательно приводить неприятные сравнения с вашими бывшими. Даже простое восхищение мужем подруги, но на постоянной основе, может настолько выбесить супруга, что в какой-то момент вам придется буквально спасаться бегством от его гнева. Или же мужчина спокойно уйдет из вашей жизни, а вы даже не поймете, что произошло, ведь вы хотели таким образом его вдохновить на свершения. Главное, помнить, что мужчины не терпят никаких сравнений с другими представителями сильного пола. Ни в какой форме.

Вы вспоминаете только плохое

Конечно, семейная жизнь не состоит только из приятных моментов, и все же, как только вы чувствуете, что ситуация накаляется, последнее, что нужно делать — вспоминать старые обиды. К сожалению, многие женщины уверены, что таким образом могут вызвать у мужчины чувство вины и тем самым заставить извиниться, однако в реальности мужчина начинает накручивать себя еще больше, что в итоге выливается в еще более крупный спор. Финалом часто становится полный разрыв отношений.

Вы не разговариваете, а кричите

Для мужчины женщина-ультразвук — страшнейший кошмар, особенно если приходится жить с ней под одной крышей. Не стоит оправдывать такое поведение повышенной эмоциональностью. Долго честные и открытые разговоры в паре способны спасти отношения от любых проблем. Мужчина ценит партнершу, которая может взять под контроль эмоции и выйти на диалог. Просто попробуйте, если понимаете, что отношения накалены до предела и каждый ваш разговор превращается в настоящее поле битвы, да еще и на повышенных тонах.

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