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Как преодолеть разногласия из-за разницы темпераментов в постели

Психотерапевт Хелен Майор посоветовала парам поменяться ролями в постели, чтобы преодолеть разногласия из-за несовпадения сексуальных темпераментов. Этот и другие способы наладить интимную жизнь она назвала в авторской колонке для Daily Mail.

Как преодолеть разногласия из-за разницы темпераментов в постели
© Lenta.ru

Майор отметила, что разные потребности в спальне являются одной из самых распространенных проблем, с которой к ней приходят супружеские пары. Она указала, что очень часто партнеры впервые начинали говорить на эту тему только в кабинете у психотерапевта и выясняли, что сильно переоценивали реальные потребности друг друга.

«Узнав, что оба могут быть удовлетворены, занимаясь сексом реже, люди, как правило, вздыхали с облегчением», — поделилась простым решением интимной проблемы Хелен Майор.

Специалистка также посоветовала страдающим из-за разницы темпераментов супругам поменяться ролями в спальне.

«Многие пары попадают в колею, когда один всегда выступает в роли инициатора, а второй является объектом желания. Изменение этой установки позволит выйти за привычные рамки и узнать больше о себе и партнере в сексуальном плане», — считает специалистка.

По ее словам, либидо также может снижаться из-за комплексов, усталости, стресса и нелюбимой работы. Майор посоветовала чаще напоминать себе о своей привлекательности, а также регулярно устраивать свидания с партнером. При этом, по ее мнению, на романтические встречи лучше приходить по отдельности, чтобы не спорить во время сборов. Психотерапевт также предложила подумать о смене места работы, если карьера не приносит удовлетворения и становится причиной плохого настроения, хронического стресса и отсутствия интереса к партнеру.

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