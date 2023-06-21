Как преодолеть разногласия из-за разницы темпераментов в постели

Майор отметила, что разные потребности в спальне являются одной из самых распространенных проблем, с которой к ней приходят супружеские пары. Она указала, что очень часто партнеры впервые начинали говорить на эту тему только в кабинете у психотерапевта и выясняли, что сильно переоценивали реальные потребности друг друга.

«Многие пары попадают в колею, когда один всегда выступает в роли инициатора, а второй является объектом желания. Изменение этой установки позволит выйти за привычные рамки и узнать больше о себе и партнере в сексуальном плане», — считает специалистка.

По ее словам, либидо также может снижаться из-за комплексов, усталости, стресса и нелюбимой работы. Майор посоветовала чаще напоминать себе о своей привлекательности, а также регулярно устраивать свидания с партнером. При этом, по ее мнению, на романтические встречи лучше приходить по отдельности, чтобы не спорить во время сборов. Психотерапевт также предложила подумать о смене места работы, если карьера не приносит удовлетворения и становится причиной плохого настроения, хронического стресса и отсутствия интереса к партнеру.