На что обратить внимание в начале отношений

В начале отношений важно в первую очередь обратить внимание на личность человека, а не на свои ожидания от него, посоветовала медицинский психолог Любовь Крушинских. Она рассказала РИАМО, что очень часто люди в этот период допускают ошибку, когда начинают наделять партнера чертами близких.

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Чаще всего мы встречаем и узнаем в другом кого-то из своих значимых близких. Это происходит бессознательно. Мы знаем с детства того, кто для нас значим, и потом этими чертами уже наделяем своего партнера. <...> Начало отношений — важный этап, на котором важно видеть и себя, и партнера реальными, — пояснила специалист.

По словам психолога, перед тем как вступать в отношения, нужно задать себе вопрос, не является ли это попыткой убежать от чего-то или кого-то. При положительном ответе стоит попытаться самостоятельно прожить предыдущие травмы. Крушинских подчеркнула, что следует сначала познакомиться с самим собой и пожить одному или одной. Такой период в психологии называют монада.

Вступая в отношения, важно обратить внимание на то, какие ценности важны для партнера и проанализировать собственные. Отличным показателем этого является отношение к близким или родным и то, как о них отзывается партнер. Скорее всего, в будущем он также будет вести себя в отношениях, подчеркнула психолог.