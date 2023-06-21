"Я просто пошутил": почему газлайтинг сводит с ума

Газлайтинг — форма манипуляции или психологического насилия, при которой человек отрицает произошедшие факты и пытается заставить другого человека сомневаться в собственных воспоминаниях, чувствах или восприятия реальности.

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Партнер систематически обесценивает слова, переживания, поступки и успехи другого человека. В конце концов другой начинает чувствовать себя беспомощным и неуверенным в себе. Психолог-психоаналитик Ксения Гаврилова рассказала, как понять, что вы подвергаетесь манипуляции и почему галзлайтеры в целом используют такой метод коммуникации.

Таймкоды:

0.53 — Что такое газлайтинг

3.08 — Признаки того, что вы подвергаетесь газлайтингу

5.40 — Если у меня есть травмы, значит я больная и мои чувства неверны

8.50 — Почему так легко попасть в газлайтинг и как он скрывается за заботой

11.17 — Ты неправильно реагируешь, чувствуешь и постоянно обижаешься

15.05 — Формы газлайтинга или как он проявляется

18.30 — Расскажите свою историю от третьего лица и начните сострадать себе

20.00 — Вы не допустите газлайтинга, если не переживали его в детстве

26.11 — Газлайтинг — это тихая форма абьюза

28.13 — Осознанный и неосознанный газлайтинг

34.23 — Почему люди не признаются в своих проблемах и отрицают их

36.55 — Я стала записывать, что я делаю хорошего

37.42 — В отношениях с газлайтером вы всегда будете недостаточным

47.30 — Что делать, если вы уже осознали тот факт, что подвергаетесь газлайтингу

50.17 — Почему сепарация помогает увидеть газлайтинг

52.00 — Я всегда в ссорах думала о том, как обо мне расскажут другим

56.12 — Может ли человек перестать быть газлайтером

59.30 — Почему газлайтерам может быть трудно в терапии

1.00.40 — Вторичные выгодны быть жертвой газлайтинга

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий