"Я просто пошутил": почему газлайтинг сводит с ума
Газлайтинг — форма манипуляции или психологического насилия, при которой человек отрицает произошедшие факты и пытается заставить другого человека сомневаться в собственных воспоминаниях, чувствах или восприятия реальности.
Партнер систематически обесценивает слова, переживания, поступки и успехи другого человека. В конце концов другой начинает чувствовать себя беспомощным и неуверенным в себе. Психолог-психоаналитик Ксения Гаврилова рассказала, как понять, что вы подвергаетесь манипуляции и почему галзлайтеры в целом используют такой метод коммуникации.
Таймкоды:
0.53 — Что такое газлайтинг
3.08 — Признаки того, что вы подвергаетесь газлайтингу
5.40 — Если у меня есть травмы, значит я больная и мои чувства неверны
8.50 — Почему так легко попасть в газлайтинг и как он скрывается за заботой
11.17 — Ты неправильно реагируешь, чувствуешь и постоянно обижаешься
15.05 — Формы газлайтинга или как он проявляется
18.30 — Расскажите свою историю от третьего лица и начните сострадать себе
20.00 — Вы не допустите газлайтинга, если не переживали его в детстве
26.11 — Газлайтинг — это тихая форма абьюза
28.13 — Осознанный и неосознанный газлайтинг
34.23 — Почему люди не признаются в своих проблемах и отрицают их
36.55 — Я стала записывать, что я делаю хорошего
37.42 — В отношениях с газлайтером вы всегда будете недостаточным
47.30 — Что делать, если вы уже осознали тот факт, что подвергаетесь газлайтингу
50.17 — Почему сепарация помогает увидеть газлайтинг
52.00 — Я всегда в ссорах думала о том, как обо мне расскажут другим
56.12 — Может ли человек перестать быть газлайтером
59.30 — Почему газлайтерам может быть трудно в терапии
1.00.40 — Вторичные выгодны быть жертвой газлайтинга
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова