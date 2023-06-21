Психолог назвала идеальную разницу в возрасте для отношений

Мнение о том, что люди выбирают себе партнера по возрасту, — это стереотип и упрощение жизни. Об этом в среду, 21 июня, заявила психолог Виктория Хорошилова.

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Она отметила, что возраст никак не связан с жизненным опытом и характером человека. Поэтому выбор партнера в основном связан с его энергией и внутренней зрелостью.

Хорошилова отметила, что мужчины в основном выбирают девушек помоложе именно из-за их энергии. При этом идеальная разница в возрасте все же есть.

— По моему мнению, лучше всего выбирать партнера своего возраста или максимум с разницей в один–два года. Тогда отношения с большей вероятностью будут равнозначными с точки зрения энергообмена. Более старший не будет «вампирить» энергию у более молодого. Это все ни к чему хорошему не приводит, — рассказала психолог изданию «Подмосковье сегодня».