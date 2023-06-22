5 признаков, что мужчина вас больше не любит

Даже самые сильные чувства со временем могут угаснуть, а крепкий брак — дать трещину.

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Как понять, что партнер вас больше не любит и можно ли сохранить любовь на долгие годы, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Андрея Зберовского.

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Очевидные сигналы

По его словам, о том, что партнер больше не испытывает к вам глубоких чувств, сигнализирует пять явных звоночков.

Снижение интереса со стороны партнера к вашей жизни

— Он больше не спрашивает вас, что происходит у вас на работе, какое у вас настроение, как ваше самочувствие. Все это не вызывает у него интереса. Как личность вы перестаете быть для него важной. Это первый маркер, что любовь из вашей жизни уходит, — объяснил Зберовский.

Нет тактильного контакта

Нежелание прикоснуться к вам случайно или намеренно может говорить о том, что чувства угасли, уверен эксперт.

— Когда партнер садится от вас подальше, не пытается обнять, поцеловать или случайно не касается вас, это тоже может быть явным сигналом, что он вас просто больше не любит, — сказал психолог.

Жадность

В отношениях очень важны маленькие сюрпризы, неожиданные подарки и внимание. Когда эти факторы резко исчезают из жизни двух людей, значит, партнер уже не испытывает к вам прежних эмоций, считает Зберовский.

— Если человек не пытается создавать для вас радостные моменты — не делает сюрпризов, не дарит конфеты, шоколадки, не водит вас в кино и кафе, можно предположить, что он вас разлюбил, — сообщил специалист.

Мало внимания

Если раньше ваше общение было почти непрерывным, а в моменты, когда вы не находились рядом, вы продолжали общение по телефону, а теперь это резко закончилось, то, возможно, закончились и чувства, предположил психолог.

— Если он больше не звонит и не пишет вам, у него нет потребности в личном общении, а наедине дома он предпочитает смартфон, это может говорить о том, что он не любит вас больше, — пояснил психолог.

Нет интима

Хороший секс стимулирует любовь. Когда пропадает любовь к человеку, уходит и этот запрос, уверен специалист. Он становится реже или пропадает вовсе.

Как поддерживать ощущение любви

Любовь может закончиться в любых отношениях — не только с теми, кто долго встречается или состоит в браке. Потому что это чувство люди испытывают одинаково сильно вне зависимости от длительности отношений, уверен эксперт.

Однако сохранить любовь возможно, но это требует определенных усилий, предупредил психолог:

Поддерживать себя в хорошей форме, чтобы внешне по-прежнему нравиться человеку.

Высокая сексуальная инициатива — хороший секс является мощнейшим регулятором любви.

Всегда показывать что-то новое партнеру — нужно оставаться интересным человеком, которому есть чем поделиться с мужчиной. Он должен узнавать от вас что-то интересное, чего он еще не знает.

Динамика в отношениях и совместные события — людей объединяют общие события (покупки, поездки, встречи).

Приятное общение — со временем в общении двух людей не должны возникать грубости, разговоры на повышенных тонах или скандалы.