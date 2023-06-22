Сексолог назвала причины отказа мужчин от оральных ласк партнерши

Многие мужчины отказывают женщинам в оральных ласках из-за своих комплексов, говорит психолог-сексолог Юлия Заулочнова. Эту и другие причины отказа она назвала «Ленте.ру».

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По словам сексолога, один из мужских аргументов против оральных ласк — внутренние установки. Мужчины боятся быть осмеянными со стороны других мужчин. Они уверяют себя и партнершу, что заниматься оральным сексом «не положено по статусу», «настоящие мужики таким не занимаются».

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Иногда мужчины воспринимают оральные ласки как слабохарактерность и признак немускулинного поведения. Чтобы на сознательном и бессознательном уровне мужчина считал себя сильным, ему проще отказаться от орального секса с партнершей, чем воспринимать этот вид ласк как угрозу своей силе и брутальности, — Юлия Заулочнова, психолог-сексолог.

Негативный опыт также может сыграть отрицательную роль, уверяет Заулочнова. Неудача орального дебюта, высказывания партнерши, переживания по поводу своего мастерства, физиологическое неприятие кунилингуса (запах, вкус или гигиена партнерши) могут привести мужчину к полному отказу от деликатного вида ласк, добавила она.

Непонимание, как сделать партнерше приятно, также приводят к тому, что мужчина отказывается от такого вида секса, продолжила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, в этом случае мужчина не знает как подступиться к даме, не владеет анатомическими знаниями и пониманием женской физиологии.

Оральные ласки не заменят традиционный секс, при этом именно оральный контакт говорит о максимальном доверии друг другу. Ласки языком и губами способны выступить как дополнение и как способ разнообразить секс, — Юлия Заулочнова, психолог-сексолог.

Избавление от ограничивающих убеждений, изучение техник и женской анатомии, а также практика помогут мужчине наслаждаться процессом и доставлять удовольствие любимой женщине, уверяет Заулочнова.