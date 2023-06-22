Мужчины перечислили не связанные с сексом достоинства женщин

Они более внимательны, чем парни. Иногда проще открыться знакомой девчонке, чем другу, это просто другое. И если вы на одной волне, говорить можно часами. У беседы с женщиной другая динамика, чем у разговора с другом. Говоришь, и тревога уходит, — Equilateral_TriangIe, пользователь Reddit.