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Врач предупредил о негативном влиянии вредных привычек на оргазмы

Вредные привычки снижают чувствительность эрогенных зон, предупредил онколог-маммолог Александр Сойнов. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказал о негативном влиянии курения и употребления алкоголя на секс в целом и оргазмы в частности.

Врач предупредил о негативном влиянии вредных привычек на оргазмы
© Lenta.ru

По словам врача, курение ухудшает кровоснабжение органов и тканей организма. Это приводит к снижению чувствительности эрогенных зон, например сосков. Это может затруднить процесс возбуждения и достижения оргазма при их стимуляции, констатировал Сойнов.

То же самое происходит при алкогольном опьянении, продолжил врач. Крепкие напитки негативно сказываются на работе центральной нервной системы, что также снижает чувствительность эрогенных зон. «Кроме того, спиртное способно снизить уровень гормонов, ответственных за сексуальное возбуждение», — считает собеседник «Ленты.ру».

Вредные привычки ухудшают общее состояние здоровья и вредят физической форме человека, отметил Сойнов. Это приводит к снижению сексуальной активности и способности получать удовольствие от интимной близости, заключил врач.

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