Назван неожиданный признак серьезного кризиса в браке

Отсутствие ссор и споров между супругами может быть признаком серьезного кризиса в браке, считает семейный психотерапевт Морайя Сигер ДеГир. Неожиданный симптом приближающегося развода она назвала изданию She Knows.

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Специалистка отметила, что полное согласие между супругами часто ошибочно принимают за признак гармонии и семейного счастья. На самом же деле прекращение конфликтов может свидетельствовать, что муж и жена смирились с мыслью, что их брак спасти невозможно, и больше не пытаются наладить отношения.

Сигер ДеГир отметила, что семейная жизнь без ссор может быть признаком отсутствия интереса друг к другу. «Часто нам кажется, что мы очень хорошо знаем своих супругов, но люди постоянно меняются. Задавая вопросы о планах и мыслях друг друга, вы пробуждаете любопытство и не тоскуете о прошлом», — сказала психотерапевт. Она добавила, что подобные разговоры могут привести к ссоре, но умение выслушать другого, высказать собственную позицию и найти компромисс в конечном счете идут на пользу отношениям.