Новый уровень отношений: как аккуратно заговорить о свадьбе и детях

В современном мире совместное проживание в гражданском браке стало абсолютной нормой, однако многие женщины все же хотят получить уверенность в завтрашнем дне и узаконить отношения. Как аккуратно подвести мужчину к серьезному шагу, разбирался женский журнал kleo.ru.

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Когда лучше поднять вопрос о свадьбе

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В этом вопросе многое зависит от возраста влюбленных и их взглядов на собственное будущее. Молодые девушки и парни часто не хотят обременять себя браком и прекрасно живут в гражданских отношениях. Когда такое положение дел всех устраивает, никаких вопросов не возникает. Однако, если один из пары настроен серьезно, ему необходимо правильно выбрать момент.

Считается, что за первые полгода-год совместной жизни или отношений можно достаточно хорошо узнать друг друга для того, чтобы определить, хотите ли вы всю жизнь прожить с этим человеком. Пары после 30 обычно быстрее решают этот вопрос, так как уже набрались жизненного опыта и хорошо понимают, чего хотят от супруга.

Два года – своего рода проверка отношений. Это в некотором смысле максимальный срок, после которого свадьба все же должна состояться. Разумеется, существует много исключений, каждая пара сама определяет, как ей жить.

Спустя три-четыре года яркость первых чувств притупляется, начинается бытовуха. Отношения нужно переводить на новый уровень, заводить детей или начинать какой-то совместный проект. В противном случае угасший интерес может разрушить союз.

Как заговорить о свадьбе и детях

Психологи в один голос советуют не назначать официальных серьезных разговоров. Впрочем, если ситуация зашла в тупик, можно прибегнуть к капитальному инструменту: «нам нужно серьезно поговорить». Однако необходимо понимать, что если ваши взгляды на будущее расходятся, возможно стоит найти более подходящего вам человека.

Идеальный вариант, когда разговор пришелся в тему. При обсуждении свадьбы ваших знакомых можно поинтересоваться, как партнер хотел бы устроить свое торжество. Аналогичный вопрос можно задать про отношение к детям и выяснить, сколько наследников хотелось бы иметь возлюбленному.