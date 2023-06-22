3 повода никогда не возвращаться к бывшему

Если верить статистике, то примерно 35% пар после разрыва решают дать отношениям второй шанс. Стоит ли говорить, что повторный разрыв происходит почти в каждой второй такой паре? Мы посоветовались с экспертом и готовы рассказать, почему не стоит входить в одну реку дважды.

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Думал ли ваш бывший о ваших потребностях?

Очень часто можно услышать, что причина разрыва — эгоистичность одного из партнеров. Причем мужчины более склонны продавливать свою вторую половинку. Если в отношениях не существует такого понятия, как «компромисс», шансов у пары не так уж и много. При этом нарцисс может умолять вас вернуться, таким людям сложно выносить отсутствие восхищения в свой адрес, и вам может показаться, что партнер наконец-то все осознал. Но не спешите бросаться в старый омут — скорее всего, вы имеете дело с манипулятором, которого ваши потребности и чувства как не интересовали в прошлом, так и не будут особо волновать в будущем.

Вы уверены, что он изменился?

Хуже всего, если вы имели дело не просто с манипулятором, но с настоящим абьюзером. В такой ситуации о возвращении в отношения не может быть и речи. Как бы человек не убеждал вас в том, что он теперь совершенно другой, готов на все ради вас, не дайте себя обмануть. Если партнер позволял себе унижать вас не только психологически, но и физически, вероятность того, что человек изменился, крайне мала, так как взрослые люди в принципе не меняются. Будьте осторожны.

Изменил раз, изменит и во второй