3 повода никогда не возвращаться к бывшему
Если верить статистике, то примерно 35% пар после разрыва решают дать отношениям второй шанс. Стоит ли говорить, что повторный разрыв происходит почти в каждой второй такой паре? Мы посоветовались с экспертом и готовы рассказать, почему не стоит входить в одну реку дважды.
Думал ли ваш бывший о ваших потребностях?
Очень часто можно услышать, что причина разрыва — эгоистичность одного из партнеров. Причем мужчины более склонны продавливать свою вторую половинку. Если в отношениях не существует такого понятия, как «компромисс», шансов у пары не так уж и много. При этом нарцисс может умолять вас вернуться, таким людям сложно выносить отсутствие восхищения в свой адрес, и вам может показаться, что партнер наконец-то все осознал. Но не спешите бросаться в старый омут — скорее всего, вы имеете дело с манипулятором, которого ваши потребности и чувства как не интересовали в прошлом, так и не будут особо волновать в будущем.
Вы уверены, что он изменился?
Хуже всего, если вы имели дело не просто с манипулятором, но с настоящим абьюзером. В такой ситуации о возвращении в отношения не может быть и речи. Как бы человек не убеждал вас в том, что он теперь совершенно другой, готов на все ради вас, не дайте себя обмануть. Если партнер позволял себе унижать вас не только психологически, но и физически, вероятность того, что человек изменился, крайне мала, так как взрослые люди в принципе не меняются. Будьте осторожны.
Изменил раз, изменит и во второй
Как мы уже много раз говорили, люди, которые решаются на измену однажды, будут повторять это действие столько раз, сколько вы готовы ему простить. Если причиной вашего расставания стала именно измена или, что еще хуже — регулярные измены — вы можете быть уверены, что этот человек точно не для вас. Избавиться от привычки постоянно искать новые ощущения с другими партнерами практически невозможно, если человек сам этого не захочет. А вы уверены, что он действительно готов меняться ради вас сейчас, но при этом не смог этого сделать, пока вы были с ним в отношениях?