Как понять, что мужчина вас уже не любит: 5 подсказок психолога
Психолог Зберовский: когда остывают чувства, партнёр перестаёт интересоваться женщиной. Некогда внимательный к вам и вашей жизни, он больше не спрашивает, как настроение, как прошёл день и в целом не интересуется как личностью. И это главный признак того, что он разлюбил, рассказал «Вечерней Москве» психолог Андрей Зберовский. Помимо этого, есть ещё четыре сигнала, говорящих о том же самом.
В чём ещё проявляется то, что мужчина вас уже не любит
Уделяет мало внимания
Помимо того, что он перестал интересоваться вами, и в целом всё общение максимально снизилось. Особенно это заметно, когда партнёры всегда были в постоянном контакте — много разговаривали дома, а в разлуке созванивались и переписывались. А потом со стороны мужчины всё стало сходить на нет: наедине он предпочитает не разговоры с вами, а происходящее в своём смартфоне, а в течение дня уже не звонит и не пишет.
Не прикасается
По словам психолога, говорить о том, что чувства уже не те, могут нежелание прикоснуться к вам случайно или намеренно. Человек больше не тянется, чтобы обнять или поцеловать. А тем более если вообще стал садиться от вас подальше.
Нет секса
Когда уходит любовь, секс становится реже или пропадает вовсе, считает психолог. Хотя происходит это и в других случаях. К примеру, если в паре затянулось недопонимание или вы настолько сроднились, что чувствуете друг друга уже как брат и сестра.
Не тратит на вас деньги
Мужчине больше не хочется делать сюрпризы (на которые, собственно, часто требуются деньги) для своей женщины. Он перестал водить её в кино и кафе, да даже минимально — уже не дарит конфеты и шоколадки.
Что нужно сделать в начале отношений
А может быть, вы не поняли друг друга ещё в начале отношений? По словам медицинского психолога «СМ-Клиники» Любови Крушинских, на этапе их зарождения важно сделать следующее:
- Разобраться в себе: пожить в одиночестве и получше узнать себя в таком состоянии.
- Понять, совпадают ли у вас с партнёром ценности.
- Оценить, как человек отзывается о своих родных и близких — похоже он будет относиться и к своей женщине.
- Отследить свои чувства рядом с партнёром. К примеру, если вы чувствуете к нему жалость, в отношениях, вероятно, займёте позицию спасателя.