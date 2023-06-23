Как понять, что мужчина вас уже не любит: 5 подсказок

Психолог Зберовский: когда остывают чувства, партнёр перестаёт интересоваться женщиной. Некогда внимательный к вам и вашей жизни, он больше не спрашивает, как настроение, как прошёл день и в целом не интересуется как личностью. И это главный признак того, что он разлюбил, рассказал «Вечерней Москве» психолог Андрей Зберовский. Помимо этого, есть ещё четыре сигнала, говорящих о том же самом.

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В чём ещё проявляется то, что мужчина вас уже не любит

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Уделяет мало внимания

Помимо того, что он перестал интересоваться вами, и в целом всё общение максимально снизилось. Особенно это заметно, когда партнёры всегда были в постоянном контакте — много разговаривали дома, а в разлуке созванивались и переписывались. А потом со стороны мужчины всё стало сходить на нет: наедине он предпочитает не разговоры с вами, а происходящее в своём смартфоне, а в течение дня уже не звонит и не пишет.

Не прикасается

По словам психолога, говорить о том, что чувства уже не те, могут нежелание прикоснуться к вам случайно или намеренно. Человек больше не тянется, чтобы обнять или поцеловать. А тем более если вообще стал садиться от вас подальше.

Нет секса

Когда уходит любовь, секс становится реже или пропадает вовсе, считает психолог. Хотя происходит это и в других случаях. К примеру, если в паре затянулось недопонимание или вы настолько сроднились, что чувствуете друг друга уже как брат и сестра.

Не тратит на вас деньги

Мужчине больше не хочется делать сюрпризы (на которые, собственно, часто требуются деньги) для своей женщины. Он перестал водить её в кино и кафе, да даже минимально — уже не дарит конфеты и шоколадки.

Что нужно сделать в начале отношений

А может быть, вы не поняли друг друга ещё в начале отношений? По словам медицинского психолога «СМ-Клиники» Любови Крушинских, на этапе их зарождения важно сделать следующее: