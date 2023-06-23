Женщина нашла способ ежемесячно получать деньги от бросившего ее мужа

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как нашла способ ежемесячно получать деньги от мужа, бросившего ее после 25 лет брака. Она заставила супруга, с которым они разъехались, но официально не развелись, платить ей за то, чтобы он мог использовать ее медицинскую страховку.

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«Мой муж, с которым мы были вместе 25 лет, захотел расстаться. Я безуспешно умоляла его передумать и провела много ночей, рыдая на полу в ванной», — написала автор поста. По словам женщины, ее супруг не передумал разводиться и они подали на развод, после чего он переехал.

«За это время я устроилась на новую работу, которая полностью покрывает медицинское и стоматологическое страхование для всех членов семьи сотрудников», — отметила героиня истории. Она также добавила, что и в бракеобеспечивала мужа медстраховкой.

«Мы еще не разведены, и моя страховка по-прежнему может покрывать его медицинские расходы, но я чертовски мелочная. Я беру с него плату в 400 долларов в месяц за то, что получаю бесплатно», — призналась рассказчица. Она отметила, что ее супруг может самостоятельно получить страховку, но она будет стоит в два раза дороже той суммы, которую он платит ей. «Так что он финансирует мою предстоящую поездку в Испанию», — раскрыла женщина свои планы на полученные от мужа средства.