3 идеи, чем заняться после секса
Если вы попадали в ситуации, когда после секса партнер буквально сразу же засыпал или же неловкая пауза держалась неприлично долго.
Мы собрали для вас спасительные варианты, чем можно заняться после секса — вашему мужчине точно понравится.
Набираем ароматную ванну
Часто после близости не хочется расставаться с любимым как можно дольше, так почему бы не продолжить нежиться в теплой воде с шикарной ароматной пеной? Позаботьтесь о наличии всех необходимых средств для более комфортного принятия ванны, чтобы сразу же после секса не копаться в ящиках в поисках любимой соли или пены для ванн. Наберите горячую ванну и пригласите мужчину — такой расслабляющий сюрприз после секса будет вишенкой на торте вашего удовольствия.
Готовим вкуснейший ужин
Секс в большинстве случаев выматывает и забирает большое количество сил у обоих в паре, поэтому здоровое восстановление сил будет как нельзя кстати. Однако стоит отказаться от заказа фастфуда или слишком острых азиатских блюд — не хватало, чтобы кому-то из вас стало плохо в такой интимный момент. Кроме того, если ваша близость произошла в вечернее время, не перегружайте организм лишними тяжёлыми продуктами, а вот горячие блюда с овощами или морепродуктами будут невероятно к месту.
Останьтесь в постели до утра
Иногда секс выматывает настолько, что не хочется вообще ничего. Кто вам может запретить остаться в постели столько, сколько вы захотите? Не стоит думать, что мужчина воспримет ваше желание понежиться в постели как-то не так, если верить опросам, более половины мужчин считают объятия после близости неотъемлемым моментом в интимном контакте с любимой женщиной. Так что смело откладывайте все дела и не запретите куда-либо спешить своему любимому.