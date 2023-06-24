3 идеи, чем заняться после секса

Если вы попадали в ситуации, когда после секса партнер буквально сразу же засыпал или же неловкая пауза держалась неприлично долго.

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Мы собрали для вас спасительные варианты, чем можно заняться после секса — вашему мужчине точно понравится.

Набираем ароматную ванну

Часто после близости не хочется расставаться с любимым как можно дольше, так почему бы не продолжить нежиться в теплой воде с шикарной ароматной пеной? Позаботьтесь о наличии всех необходимых средств для более комфортного принятия ванны, чтобы сразу же после секса не копаться в ящиках в поисках любимой соли или пены для ванн. Наберите горячую ванну и пригласите мужчину — такой расслабляющий сюрприз после секса будет вишенкой на торте вашего удовольствия.

Готовим вкуснейший ужин

Секс в большинстве случаев выматывает и забирает большое количество сил у обоих в паре, поэтому здоровое восстановление сил будет как нельзя кстати. Однако стоит отказаться от заказа фастфуда или слишком острых азиатских блюд — не хватало, чтобы кому-то из вас стало плохо в такой интимный момент. Кроме того, если ваша близость произошла в вечернее время, не перегружайте организм лишними тяжёлыми продуктами, а вот горячие блюда с овощами или морепродуктами будут невероятно к месту.

Останьтесь в постели до утра