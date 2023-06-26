5 установок из детства, которые мешают построить здоровые отношения
В детстве никто не задумывается, как будут складываться отношения с партнером и семейная жизнь в будущем. Однако модель поведения родителей может сильно повлиять на нашу взрослую жизнь. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог-консультант Ольга Кошут.
Что из детства влияет на нашу взрослую жизнь
В детстве мы воспринимаем и запоминаем не только речь, но и невербальные знаки, а также поведение и даже просто отношения родителей или других значимых членов семьи. Например, мама могла говорить, что все мужчины обманывают и им не стоит доверять. Мы могли невольно услышать, как тетя с подругой обсуждают, какой нужно быть женщиной, чтобы мужчина тебя полюбил. Более того, мы могли считывать состояние мамы, которая не могла расслабиться рядом с мужчинами, и неосознанно перенимали это поведение.
Эти прямые фразы и модели поведения отложились в нашем сознании как единственно верные и сформировали сценарии будущей жизни. Они начинают постепенно проявляться, когда мы сами получаем опыт в отношениях с противоположным полом.
Какие убеждения мешают строить близкие отношения
Любовь нужно заслужить
Если в детстве вас хвалили только за отличные оценки и успехи в спорте, а добрые слова и объятия оставляли для «особых случаев», то скорее всего вы выросли с убеждением, что любовь нужно заслужить.
Возможно, вы ругаете себя за ошибки и пытаетесь быть хорошим для всех, потому что думаете, что любят только на таких условиях. Кроме того, из-за отсутствия опыта безусловной любви вы считаете, что должны носить маску, чтобы получить заботу, внимание и любовь. Но также вы сами можете смотреть на партнера подобным образом, не прощать ему слабости и ошибки. Вы будете искать себе того, кто должен заслужить вашу любовь, а от детей требовать безупречного поведения.
Нужно все контролировать
Каждый мечтает об открытых и доверительных отношениях. Тем не менее в реальной жизни многие не готовы идти в близость. Например, некоторые убеждены, что нужно запрещать партнеру видеться с друзьями, чтобы он не пошел налево. Такое поведение показывает, что человек в глубине души не считает себя ценным и важным. Опасения, что мужчина встретит другую женщину и сразу уйдет к ней, доказывают, что вы верите, что вас можно легко забыть.
Именно страх быть покинутыми не позволяет вам строить близкие отношения. Намного проще устраивать скандалы, чем пойти навстречу своему страху и честно признаться в нем себе и своему любимому человеку. Безусловно, эта открытость сделает вас более уязвимыми, но позволит создать настоящие искренние отношения.
Помимо этого, если мужчины изменяют вам в каждом союзе, то, возможно, в вашей личной жизни отыгрывается сценарий отверженности, ставший когда-то важным опытом.
Мужчина мне что-то должен
Такие убеждения, как «мужчина должен», приведут к отношениям, которые определяются рамками, а не внутренним содержанием. Я рекомендую исходить не из общепринятых установок, а определить, что важно именно для вас. Помимо этого, нужно обсуждать, что ценно и для вашего партнера в отношениях.
Всем мужчинам нужно лишь одно
Любые установки, которые обобщают какие-то убеждения, являются распространенным вариантом. Они не позволяют посмотреть, как будут развиваться именно ваши отношения. В основном такие убеждения идут из семьи или подкрепляются личным негативным опытом. Они заставляют постоянно выбирать себе партнеров, которые будут подтверждать эти установки своим поведением.
Нужно посмотреть вокруг и понять, что можно жить по-другому. Постепенно вы сможете проработать эту проблему и встретите партнера, который будет разделять ваши ценности, а не поддерживать детские убеждения.
Нужно найти вторую половинку
Теория про две половинки одного целого очень романтична, но ко взрослой осознанной жизни не имеет реального отношения. Действительно зрелый и глубокий союз возможен только у двух целостных личностей.
Как избавиться от негативных убеждений?
Данные установки, как и многие другие, в равной степени встречаются у мужчин и у женщин. Однако есть определенные убеждения, которые свойственны конкретному полу. Но в большей степени на них влияют наши детские сценарии.
Если вы понимаете, что у вас есть программы, которые не дают строить близкие отношения, то можно спросить себя, какие у вас есть установки об отношениях; какими могут быть отношения; как должны вести себя женщины и мужчины; как должны развиваться отношения с партнером; какими должны быть любовь и семья.
Когда вы осознаете свои негативные убеждения об отношениях с противоположным полом, то сможете уловить их и в своей жизни. Это позволит выбрать, готовы ли вы им следовать или хотите идти своим путем.