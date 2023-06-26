Семейные скандалы из-за денег чаще устраивают женщины

Портал SuperJob опросил самарские семейные пары на предмет финансовых разногласий. Оказалось, что чаще инициаторами ссор из-за денег становятся женщины.

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О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 51% представителей сильного пола и 44% женщин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы. О более высокой зарплате женщины в семье рассказали 17% мужчин и 13% представительниц прекрасного пола.

Каждая четвертая женщина и 29% мужчин признались, что нехватка денег в семейном бюджете иногда становится поводом для конфликтов. Причем чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина. Реже всего о ссорах на финансовой почве рассказывают жены, зарабатывающие примерно столько же, сколько их мужья, и мужчины с более высоким доходом.