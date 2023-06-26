Семейный психолог раскрыла, что убивает любовь в браке

Когда дело касается конфликтов, супруги чаще всего видят проблемы друг в друге, а не в себе, и это сказывается на их любви. Какие именно проявления сторон чаще всего ведут к краху этого чувства в браке и можно ли его вернуть, рассказала «ФедералПресс» семейный психолог Екатерина Иванова.

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«Эгоистичные требования, неуважительные высказывания, вспышки гнева, нечестность, раздражающие привычки и независимое поведение – это шесть главных убийц любви. Иногда люди могут иметь запросы и ожидания, которые не приспособлены к имеющимся у партнера. Но подавляющее большинство различий, из-за которых пары делают друг друга несчастными, не являются несовместимыми. Чаще они основываются на неосведомленности и неправильных концепциях об их взаимных запросах и потребностях», – сказала эксперт.

Спасти любовь в браке можно, но все зависит от того, не настала ли критическая точка отношениях, добавила Иванова.