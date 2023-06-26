Семейный психолог раскрыла, что убивает любовь в браке
Когда дело касается конфликтов, супруги чаще всего видят проблемы друг в друге, а не в себе, и это сказывается на их любви. Какие именно проявления сторон чаще всего ведут к краху этого чувства в браке и можно ли его вернуть, рассказала «ФедералПресс» семейный психолог Екатерина Иванова.
«Эгоистичные требования, неуважительные высказывания, вспышки гнева, нечестность, раздражающие привычки и независимое поведение – это шесть главных убийц любви. Иногда люди могут иметь запросы и ожидания, которые не приспособлены к имеющимся у партнера. Но подавляющее большинство различий, из-за которых пары делают друг друга несчастными, не являются несовместимыми. Чаще они основываются на неосведомленности и неправильных концепциях об их взаимных запросах и потребностях», – сказала эксперт.
Спасти любовь в браке можно, но все зависит от того, не настала ли критическая точка отношениях, добавила Иванова.
Если супруги даже после самых серьезных споров желают сохранить союз, они не должны огорчать друг друга. Психолог посоветовала каждому работать над собой - только в этом случае все претензии исчезнут, и вновь случится любовь. При этом обязательно нужно принимать и осознавать чувства партнера, иначе попытки восстановить связь будут лишь игрой, заключила она.