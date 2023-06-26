Семейный очаг — залог долгой жизни мужчин

Выяснилось, что если мужчина не обзавелся семьей, то в возрасте 55-64 лет риск преждевременной смерти у него увеличивается в три раза!

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Человек - существо социальное. Жить одному тяжело и сложно, а семья - источник положительных эмоций, в отсутствие которых чаще думается о болезнях и бессмысленности жизни. Живя в одиночестве в четырех стенах, человек теряет смысл существования и угасает.

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Врачи и ученые Геронтологического общества при РАН изучали семьи долгожителей на Кавказе и пришли к выводу, что там понятия одиночества не существует в принципе. В больших семьях люди много общаются, а потому живут счастливо и долго. На Кавказе если жена раньше уходит в мир иной, то вдовец старается заключить брак с другой женщиной. Она становится не просто женой, а подругой и вносит гармонию в жизнь. Ничего нового в этом нет. Так повелось еще со времен Адама и Евы, и никаких вам родитель 1 и родитель 2! Вот и в российской Конституции записано, что семья - это мужчина и женщина: линия правильная и эволюционная, кто бы что ни говорил, поскольку потребность в своей стае, чтобы выжить, записана на глубоких слоях психики человека.

Положительное воздействие домочадцев на продолжительность жизни демонстрируют представители многих специальностей. Ученые и творческая интеллигенция одни из первых в этом списке еще и потому, что трудятся даже в преклонном возрасте. Академик Борис Лапин, возглавлявший НИИ медицинской приматологии, в 95 лет написал монографию, а умер на 99-м году жизни. Выдающийся врач, лауреат Государственной премии СССР академик Федор Комаров до преклонного возраста занимался любимым делом, а скончался, совсем чуть-чуть не дожив до 100 лет. Многие члены Российской академии наук живут долго и работают в преклонном возрасте. Что характерно, большинство из этой плеяды долгожителей имели детей и были людьми семейными. Врачи уверены, что одно из главных преимуществ женатых мужчин перед одинокими в том, что жены помогают спутникам жизни внимательнее следить за своим здоровьем - правильно и регулярно питаться, больше двигаться, не пропускать прием лекарств. У совместной жизни есть и чисто практическое применение. Если с одиноким человеком случился инфаркт, инсульт или гипертонический криз, он будет не в состоянии вызвать даже скорую. А ведь чем быстрее ее вызвать, тем скорее потом можно восстановить здоровье.

Даже вошедшие в анекдоты семейные скандалы не так опасны для мужского здоровья, как унылое существование бобылем.

- Периодические разборки дают разрядку психике: чувства выходят наружу и сердце не страдает от невыраженных эмоций, - говорит практикующий психолог Ольга Елисеева. - Ссоры и выяснение отношений делают жизнь живой, наполненной страстями, избавляют от скуки, если хотите. Плюс семейной жизни еще и в том, что у человека возникает чувство нужности, а большинству мужчин именно женщина дает смысл жить. Исключение составляют те, кто до преклонных лет востребован в профессии, посвящает все свое время хобби или путешествует. Бесцельная жизнь сгубит любого человека. Семья же — это микроколлектив. Она накладывает определенные обязательства на человека и дисциплинирует.

Мужчина - стратег. Для него важна реализация себя. Когда у мужчины есть интересная работа и семья и его ждут дома, это важно. Он заботится о близких, стремится воспитать, выучить и поднять на ноги детей и внуков. Если таких целей нет, да еще и карьера не задалась, век мужчины недолог.

Считается, что сильный пол более устойчив к одиночеству, не плачет и ничего не боится. Это навязанное обществом мнение и только усугубляет ситуацию. Не все мужчины способны выдержать всю тяжесть ответственности и, если несут это бремя несколько лет, могут скатиться к алкогольной или наркотической зависимости.