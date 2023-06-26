7 женских изъянов, которые привлекают мужчин

Большинство женщин никогда не бывают полностью довольны собой: призрачный идеал почти недостижим. Но иногда то, с чем девушки борются, считая настоящим изъяном, оказывается изюминкой, очень привлекательной для мужчин.

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Лень

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Пока вы ругаете себя за недостаточную продуктивность, чувствуете, что могли бы сделать гораздо больше или упрекаете за не идеальность ведения быта, например, мужчины находят женскую лень (в разумных пределах, конечно!) очаровательной. Они чувствуют, что с такой девушкой будет спокойно и комфортно, ведь она не против поваляться подольше в выходные и не планируют каждую минуту дня, а значит, не будет требовать этого и от партнера.

Невысокий рост

Недавно активно обсуждали историю о модели, пережившей больше 10 операций для увеличения роста. К счастью, на такие радикальные меры решаются единицы, но часто женщины комплексуют из-за низкого роста. Чтобы казаться более статными, они носят обувь на шпильке, пренебрегая комфортом ради красоты. При этом противоположный пол находит невысоких женщин очаровательными, рядом с ними молодой человек кажется богатырем, способным защитить возлюбленную от любых невзгод.

Объемные бедра

Их корректируют спортом, носят утягивающее белью и одежду оверсайз, но мужчины совершенно не понимают, зачем избавляться или прятать такую красоту. Они с восхищением смотрят на Бейонсе и Дженнифер Лопес, считая, что такими бедрами и ягодицами невозможно не любоваться.

Эмоциональность

Некоторые стесняются своей излишней эмпатии и проявлений чувств, но что может быть милее, чем взрослая девушка, смахивающая слезинки после просмотра трогательного фильма или как ребенок, радующуюся подарку, букету или вкусному завтраку. Мужчины считают, что женская эмоциональность завораживает, заставляет почувствовать себя рыцарем, опорой и скалой, создающей для принцессы ее идеальный мир.

Веснушки

Сейчас к этим отметкам солнышка перестали относиться так категорично, как десять лет назад, когда их отбеливали, прятали, замазывали тональным кремом. У противоположного же пола веснушки всегда ассоциировались с легкостью и юностью, поэтому мужчины находят эту деталь внешности очень привлекательной.

«Мужское» поведение