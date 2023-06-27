Назван простой способ сделать секс в паре ярче

«Расскажите о своем желании и используйте прямую коммуникацию. Начните с простого и узнайте, что ваш партнер об этом думает, — предложила собеседница «Ленты.ру». — В то же время помните о желаниях партнера. Похвалите его или ее, укажите на сильные стороны и то, что больше всего нравится в сексе с ним или с ней».