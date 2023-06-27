3 «звоночка», что ваш мужчина ненавидит женщин

Приятный, на первый взгляд, мужчина может оказаться настоящим кошмаром в отношениях. Очень часто женщина попадает в сети женоненавистника, который раскрывается лишь со временем, когда отношения уже на серьезном этапе, а самооценка женщины уже на дне. Как понять, что у мужчины есть опасные предубеждения относительно женщин? Это мы и решили выяснить вместе с экспертом.

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В его глазах женщина всегда виновата

Допустим, вы вместе услышали историю о том, как знакомая подверглась домогательствам или прямому насилию. Как на это отреагирует истинный мизогин? Естественно, он встанет на сторону мужчины, ведь в его понимании женщина всегда виновата в тех проблемах, которые случаются в ее жизни. Чаще всего подобные мужчины яростно отстаивают свою странную точку зрения в Сети, зная, что они в полной безопасности. Однако и наедине со своей женщиной они готовы высказаться, пытаясь заставит партнершу встать на его сторону, ведь он «прав по определению». Будьте очень внимательны к таким проявлениям.

Мужчина не воспринимает вас всерьез

Что интересно, многие женщины буквально мечтают о подобном формате отношений — мужчина берет на себя руководство в паре, а женщина на вторых ролях. Эта схема отношений довольно опасна, в первую очередь тем, что такой подход просто обожают мизогины. Сначала они мягко, но настойчиво пытаются продвинуть идею, что женщине ни к чему принимать серьезные решения в паре, в итоге женщина почти не имеет право голоса. Подавить личность в таком случае элементарно.

В сексе учитываются только его желания