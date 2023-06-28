Разочарованной после знакомства онлайн девушке дали совет

Девушка рассказала, что нашла в приложении для знакомств молодого человека, который показался ей привлекательным и интересным. Однако на свидании выяснилось, что в приложении было его фото, сделанное много лет назад. С тех пор он облысел, располнел и выглядит совсем иначе. Главное, что не понравилось девушке, — это его характер. Он вел себя невежливо, а теперь настаивает на новой встрече.