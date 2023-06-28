Сексолог – о неспособности многих мужчин испытывать несколько оргазмов

После оргазма мужчина теряет силы и возбуждение, из-за чего не может получить еще один оргазм, рассказала психолог-сексолог Наталья Ониани. Причины неспособности многих мужчин достигать пика удовольствия несколько раз она объяснила в беседе с «Лентой.ру».

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Возможность испытывать множественные оргазмы — в основном, женский «бонус», заявила сексолог. По ее словам, у женщин с высокой оргазмичностью спад возбуждения после оргазма может отсутствовать. В таких случаях оргазмы будут происходить один за другим.

По словам Ониани, после эякуляции рефрактерный период неизбежен. Однако некоторые мужчины могут испытывать так называемые сухие оргазмы — без семяизвержения, отметила собеседница «Ленты.ру». У большинства получающих его мужчин это является особенностью половой конституции.

Ониани рассказала, что существует техника получения оргазма без эякуляции.

«В момент, когда эякуляция вот-вот должна произойти, нужно сжать член чуть ниже головки, в месте, где она срастается с уздечкой. Если умело поймать этот момент, то можно испытать "сухой оргазм". Семя в этот момент забрасывается обратно, но уже в мочевой пузырь», — прокомментировала она.

По словам сексолога, можно научиться получать множественный оргазм. Для этого необходимо тренировать лобково-копчиковую мышцу, чтобы задерживать эякуляцию.

«Но всегда важно завершить половой акт полноценным семяизвержением, так заложено природой, — предупреждает она. — И пока у нас нет достоверных медицинских исследований относительно безопасности "сухих оргазмов", лучше с ними не экспериментировать».