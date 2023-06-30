Признаки, что мужчина хочет с вами расстаться, но боится сказать вам

Не все представители сильного пола решительные персонажи.

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В идеальном мире мы все честно признаемся в чувствах любимому человеку, ничего не скрываем и идем на уступки, но, к сожалению, мы живем в обычном мире, где отношения в большинстве своем сопряжены с трудностями для обоих партнеров. Иногда бывает так, что кто-то в паре уже давно остыл, однако по каким-то причинам продолжает поддерживать отношения. Мы собрали «звоночки», которые указывают на то, что мужчина уже давно эмоционально не с вами.

Он перестает вами интересоваться

Когда мужчина заинтересован в женщине, он сходит по ней с ума — бесконечные звонки, сообщения, а если не удается поддерживать прямой контакт, он не пропускает ни одного обновления в вашем аккаунте в соцсетях. Даже если вы уже давно в отношениях, мужчина, который влюблен и не хочет вас терять, будет постоянно на связи, вы точно не забудете о нем, он сделает для этого все. Однако если вы понимаете, что мужчина как будто пропал или отдалился, это можно считать тревожным «звоночком», возможно, требуется разговор по душам.

Его жизнь начинает отличаться от вашей

Еще одни признак скорого расставания — мужчина начинает проводить время без вас, при этом у него появляется компания, в которую мужчина вас не приглашает. Он может уйти на встречу с друзьями в любое время, не ставя вас в известность. Здесь психологи советуют начать разговор первой, пока мужчина окончательно не отдалился, так как надеяться, что партнер нагуляется и вернется точно не стоит.

Вы начинаете раздражать мужчину