5 особенностей египетских мачо, которые нравятся русским женщинам

Многие россиянки без ума от египтян и мечтают выйти за них замуж. Путешественницам нравится не только внешний вид мужчин, но и их внутренние качества. Журналисты составили топ-5 качеств египтян, из-за которых о них мечтают в России.

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Женщинам нравятся напор и инициатива мужчин из Египта. Часто они ведут себя так, будто не знают слова «нет». Также россиянок подкупают пылкость и прямолинейность египтян, отмечает портал «Тонкости туризма». Мужчины многое обещают спутницам. Однако действительно ли женщины это получают — отдельный вопрос.

Египетские мужчины постоянно заботятся о женщине и дают окружающим понять, что она занята. Многим россиянкам нравится такой ревностное отношение к себе. К тому же женщины часто обращают внимание на внешний вид египтян, отмечая для себя, что они очень привлекательны.