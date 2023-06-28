Названы снижающие сексуальное влечение факторы

Снизить либидо могут нерешенные психологические проблемы, неумение говорить о сексе и неуверенность в своем инфекционном статусе при отсутствии постоянного партнера. Об этих факторах, негативно влияющих на половую жизнь, «Ленте.ру» рассказали сертифицированный секс-коуч платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Вероника Чайная и врач-инфекционист, главный врач клиники «Восточный экспресс» Дина Бабович.

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Одной из распространенных психологических причин, снижающих уровень сексуального влечения, Чайная назвала неприятие себя. Из-за него, по словам специалистки, человек много думает во время интимной близости и чувствует дискомфорт, обращая внимание на свои недостатки. В таком случае секс начинает ассоциироваться не с удовольствием, а с тяжелыми мыслями. В дальнейшем такому человеку проще избегать половых контактов, чем постоянно думать, что он делает не так.

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Интерес к интимной близости также может пропасть из-за проблем с самооценкой, уверена секс-коуч.

Также, по мнению Чайной, на либидо негативно влияет неумение говорить о сексе и своих желаниях. Человек, лишенный сексуального интеллекта, надеется, что партнер угадает его предпочтения: продолжительность прелюдии, способы возбуждения. Вместо того чтобы прямо сказать о своих желаниях, человек ждет от партнера желаемых действий, но они не происходят. После этого он испытывает разочарование, поэтому половой контакт не приносит удовольствия. Зачастую люди терпят вместо того, чтобы просто вывести партнера на разговор. В какой-то момент это превращается в самонасилие, а на это никому не хочется соглашаться.

Кроме того, к снижению либидо может привести чрезмерная обидчивость, продолжила секс-коуч.

В свою очередь, инфекционист Бабович отметила, что на уровень либидо может повлиять неуверенность в своем инфекционном статусе. Если человек свободен в интимных отношениях и при этом у него нет постоянного партнера, каждый незащищенный половой контакт сопряжен с риском заражения инфекционным заболеванием даже при использовании определенных средств предохранения.

Бабович подчеркнула, что почти все венерические заболевания на начальном этапе заражения протекают бессимптомно, поэтому регулярное тестирование просто необходимо для сохранения здоровья и для того, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно.