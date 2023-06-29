Как расписание интимной жизни поможет решить вопросы в постели

Существует стереотип о том, что хороший секс непременно должен быть спонтанным, а планирование интимной жизни не имеет ничего общего с настоящей страстью.

© Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Однако это заблуждение. Находясь в долгих отношениях, людям подчас необходимо планировать занятия любовью. В противном случае, можно столкнуться с чередой разочарований и вовсе потерять интерес к партнеру.

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Подробнее о том, зачем нужно планировать секс и как это делать грамотно – в материале "Рамблера".

Зачем составлять расписание интимной жизни

Иногда мы даже не замечаем, как в ежедневной рабочей суете и решении бытовых вопросов начинаем все меньше времени проводить с партнером. Если в начале отношений многие устраивают свидания и живут в предвкушении новой встречи, то когда этап первой влюбленности позади, на смену ей приходит обычная жизнь.

В долгосрочных отношениях секс нередко уходит на второй план. Зачастую так происходит не потому, что партнеры перестали любить друг друга, а из-за совокупности иных причин. Один ежедневно валится с ног после тяжелого рабочего дня, другой слишком занят бытом. Как следствие, проходят недели, секс постепенно исчезает из жизни, и связь между людьми ослабевает.

Запланированная близость помогает решить эту проблему. Вы специально освобождаете время для того, чтобы провести его с партнером не в будничном формате у телевизора, а наедине друг с другом.

В данном случае риск почувствовать себя отвергнутым минимальный. Инициируя секс спонтанно, вы можете столкнуться с тем, что партнер будет не готов – сошлется на усталость, отсутствие настроения или ранний подъем. Запланированный секс позволит этого избежать. Но чтобы все наверняка прошло гладко, важно соблюдать несколько правил.

Поговорите об этом

Не стоит раздувать из мухи слона и обрушиваться на партнера с восклицаниями: "У нас совсем нет секса, пора что-то менять!". Начните деликатно: расскажите о своих чувствах, о том, что вам не хватает времени наедине, а затем предложите решение проблемы. Необязательно планировать секс на месяц вперед. Для начала можно договориться, например, о том, что ближайший вечер субботы вы проводите в постели.

Запишите в календарь

Подойдите к расписанию со всей ответственностью и зафиксируйте в календаре, когда у вас планируется ночь любви. Так вы убережете себя от невнимательности и точно не будете договариваться о встрече с подругой в день, который решили провести со своим мужчиной.

Соблюдайте расписание