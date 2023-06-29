Последствия служебного романа, которые разрушат вашу карьеру

Готовы ли вы рискнуть хорошей должностью?

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По статистике, каждый четвертый сотрудник в США хотя бы раз состоял в отношениях с коллегой. Правда около 65% таких романов заканчивались на крайне неприятной ноте, иногда бывшим любовникам приходилось менять место работы, чтобы избежать неприятных последствий, с которыми сталкиваются, наверное, все, кто решил сблизиться с приятным мужчиной (или женщиной) из соседнего отдела. Мы выяснили, к чему нужно быть готовым, если желание пересиливает все карьерные страхи.

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Сплетен не избежать

Если вы давно работаете вместе с потенциальным любовником, велика вероятность, что в вашем коллективе уже успели образоваться довольно тесные связи. Еще хуже, если ваш коллектив совсем небольшой. Даже если вы не планируете рассказывать о своем статусе, очень скоро бдительные коллеги начнут подозревать, что вас связывает нечто большее, чем отчет за квартал. Повезет, если среди коллег не найдется тех, кто воспользуется ситуацией не начнет чинить вам и вашему объекту интереса карьерные препятствия. Вы готовы, что ваша любовная история может дойти до начальства?

Зависть

Может проиграться и следующая неприятная ситуация: вы закрутили роман с коллегой из соседнего отдела, а ваша коллега уже давно безответно влюблена в того же мужчину. Просто представьте, насколько скатятся ваши отношения с этим человеком. Можно подумать, что здесь нет ничего страшного, однако, как говорят специалисты, нет ничего более страшного, чем обиженная женщина. Если вы работаете в тесной связке, будьте готовы к тому, что коллега, которая проиграла вам, будет делать все, чтобы доставить вам максимальный дискомфорт в профессиональном плане. Стоит ли говорить, что такой разлад в коллективе скажется на качестве работы вашего отдела?

Манипуляция со стороны бывшего