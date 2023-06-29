Исследование Rambler&Co. Россияне рассказали об идеальных свиданиях

При этом 22% и мужчин и женщин на первой встрече предпочли бы не тратить деньги

© Иллюстрация к исследованию сгенерирована нейросетью Сбера Kandinsky 2.1.

Лето – пора новых знакомств и романтических прогулок. Но именно к лету 2023 Россию покинули почти все зарубежные дейтинг-приложения, в которых многие люди могли найти друг друга. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 115 тысяч интернет-пользователей и узнали, где они сейчас знакомятся, куда и с какими целями ходят на свидания.

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Почти треть (30%) россиян заводят романтические знакомства в общих компаниях через друзей или знакомых. Второе по популярности место – работа (23%). Соцсети используют 14%, российские дейтинг-приложения – 12%. Знакомятся на улицах 11%, а курортные романы предпочитает каждый десятый.

При этом и мужчины и женщины уверены, что первая встреча должна исключать финансовые траты обеих сторон – так ответили 22%. Пятая часть (20%) готовы потратить на знакомство от 1 000 до 2 000 рублей, 17% – более 5 000 рублей, 16% – от 3 000 до 4 000 рублей, 14% – менее 1 000 рублей, 11% – от 4 000 до 5 000 рублей.

Дальнейшие ответы обоих полов различаются. Так, по версии мужчин, лучшее место для свидания (33%) – это парк или городские улицы, 28% выбирают кафе или ресторан, 17% предпочитают остаться дома у себя или спутницы, 11% планируют активный отдых за городом. 4% приглашают в музей или галерею и сколько же (4%) честно ответили, что сейчас у них нет горячей воды, поэтому ищут место, где она есть. Всего 3% проводят свидание в кино или театре.

Женщины почти одинаково любят кафе, рестораны (36%) и прогулки по парку или городу (35%). 11%, наравне с таким же процентом мужчин, любят активный отдых за городом. Дома готовы провести время 7%, но музеи и галереи женщины любят больше – 6%, что в два раза больше, чем у мужчин. 3% прагматично ищут, где принять душ в отсутствие горячей воды, а самым неудачным вариантом участницы (2%) назвали кино и театр.

Мужчины больше уверены в том, что именно они должны оплачивать счета на свиданиях. Так ответили 77% респондентов, и в этом их поддержали 63% респонденток. Больше женщин считают, что каждый должен платить сам за себя (21% против 14% мужчин) или делить сумму чека пополам (12% женщин и 8% мужчин). 4% участниц хотят сами оплачивать счета, среди мужчин всего 1% тех, кто готов, чтобы за них заплатили.

Почти две трети женщин (61%), собираясь на свидание, не строят четких планов и полагаются на естественное развитие событий. Еще 13% надеются на долгую счастливую связь, 9% – на создание семьи, 6% ожидают краткосрочных отношений. 11% участниц опроса ходят на свидания со своим партнером, чтобы поддерживать романтику в отношениях.

Большинство мужчин, назначая свидание, чётче строят планы и определяют цели. В отличие от женщин, только 49% идут на свидание, ничего не ожидая. 20% ищут долгосрочные отношения, 11% – краткосрочные. 7% планируют создать семью. Ещё 13% уже состоят в официальном или гражданском браке, но продолжают ходить на свидания друг с другом, чтобы провести время наедине.