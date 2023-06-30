Мужчины и женщины перечислили «железные» поводы отказаться от секса

Участники форума Reddit перечислили поводы отказаться от секса, которые они считают «железными». Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

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Одной из главных причин отказа от секса женщины и мужчины назвали переутомление и стресс из-за работы.

Некоторые мужчины назвали среди причин побочные эффекты от приема антидепрессантов.

Некоторые женщины признались, что отказываются от секса на определенном этапе менструального цикла.