Мужчины и женщины перечислили «железные» поводы отказаться от секса
Участники форума Reddit перечислили поводы отказаться от секса, которые они считают «железными». Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.
Одной из главных причин отказа от секса женщины и мужчины назвали переутомление и стресс из-за работы.
Некоторые мужчины назвали среди причин побочные эффекты от приема антидепрессантов.
Некоторые женщины признались, что отказываются от секса на определенном этапе менструального цикла.
Ранее участники форума Reddit дали советы о том, как разнообразить секс, если супруг или супруга не любит смелые эксперименты в постели. Многие пользователи посоветовали противникам экспериментов поддерживать интерес к сексу с помощью романтики.
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