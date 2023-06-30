Психолог рассказала о правилах завершения отношений с партнером

Решение о прекращении отношений нельзя принимать в состоянии эмоционального возбуждения. Необходимо взвесить все аргументы, убедиться, что вы действительно готовы к разрыву с партнером. При разговоре важно придерживаться правил этики. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелва.

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Физический разрыв

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«Исключайте негативные эмоции. Старайтесь избегать переходы на личности, оскорбления и обвинения. Всегда говорите о своих чувствах с позиции "я". Например: "я хочу …", "мне неприятно твое поведение" и так далее, — советует психолог. — Также будьте максимально честными и конструктивно доносите точку зрения. Важно избегать манипуляций, как "если бы ты поступил по-другому...". Нельзя давать партнеру ложных надежд».

Ложные надежды, по словам Метелевой, могут появиться и в случае, если сторона, прекращающая отношения, берет на себя излишнюю вину. Фраза «дело не в тебе, а во мне», создает иллюзию, что все можно вернуть и исправить, что можно попытаться переубедить.

Эмоциональный разрыв

«Часто мы сталкиваемся с незавершенными отношениями, когда на физическом уровне произошло расставание, но на эмоциональном вы все еще не можете окончательно отпустить партнера. Хоть вы и разъехались, в таком случае вы все равно остаетесь эмоционально привязаны к партнеру», — сказала психолог.

Метелева подчеркнула: важно понять, что вы оказались в незавершенных отношениях, поскольку это понимание даст возможность из них выйти. Для того, чтобы разобраться в своих переживаниях, можно пройти простой тест.

"Понять, что вы оказались в незавершенных отношениях можно с помощью ряда факторов. В-первых, вы ведете внутренний диалог с этим человеком в голове. Во-вторых, пытаетесь что-то доказать бывшему партнеру, оправдаться перед ним. В третьих, испытываете чувство стыда, вины, раздражения, злости, ненависти к партнеру"

По словам психолога, необходимо проговорить все нерешенные вопросы с партнером, переведя на него все свои внутренние диалоги. Если возможности пообщаться лично нет, стоит написать ему письмо с рассказом о своих чувствах. Метелева предлагает описать подробно причины своих злости, обид, ненависти.

«Лучше всего, если в этом письме будут как плохие, так и хорошие моменты ваших отношений. Такое письмо обычно пишется для себя, вы можете его сжечь или отправить без адреса в почтовый ящик. В случае, если одно письмо не помогает, можно повторить процедуру несколько раз. Так вы реализовываете внутренний импульс и не даете уходить негативным чувствам, направленным на партнера, внутрь. Вы избавляетесь от внутреннего диалога: выводите его наружу и сжигаете», — заключила Метелева.