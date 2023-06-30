Названы способы сделать летний секс горячее

Чтобы интимная близость продолжала приносить удовольствие в жару, во время сексуальных игр можно использовать лед и охлажденные полотенца, посоветовал коуч по отношениям Аликс Фокс. Его рекомендации приводит издание The Sun.

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По словам специалиста, в летний период у многих из-за высокой температуры воздуха снижается либидо. Однако сохранить интерес к интимной близости возможно, если избегать поз, требующих больших энергозатрат и тесного контакта с кожей.

Еще одним эффективным способом сделать секс «горячее» Фокс назвал использование льда, охлажденных полотенец, массажных камней и бутылок с ледяной водой в эротической прелюдии. Для усиления остроты ощущений он рекомендовал завязать партнеру глаза, прежде чем устраивать ему «охлаждающие растирания».

Также летним вечером или на рассвете можно заняться сексом на балконе или в укромном уголке собственного сада.

Наконец, Фокс напомнил, что поддержание сексуального интереса в длительных отношениях — это тоже работа, потому даже в жару не стоит отказываться от флирта с возлюбленным в общественных местах и наедине и секстинга в обеденный перерыв на работе.